«Никто не избежит правосудия»: Трамп выложил свое изображение в образе императора

Трамп выложил свое изображение в образе императора

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сделал репост сгенерированной нейросетью иллюстрации, на которой он изображен в образе императора. На картинке политик облачен в золотые доспехи и сидит на троне, украшенном фигурой орла, напоминающего белоголового орлана — символ США.

У ног Трампа изображены сидящие на коленях люди в деловых костюмах. Они напоминают канцлера Германии Фридриха Мерца, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Никто не избежит его правосудия», — гласит подпись к картинке.

Издание Daily Beast утверждает, что на изображении также можно узнать лидера демократического меньшинства Чака Шумера, сенатора Массачусетса Элизабет Уоррен и сенатора от Калифорнии Адама Шиффа, которого власти расследуют по делу о возможном ипотечном мошенничестве.

Это не первая подобная публикация Трампа. В мае он размещал картинку, на которой был изображен в образе папы римского. Пост появился на фоне подготовки к выборам главы Римско-католической церкви после смерти понтифика Франциска, скончавшегося 21 апреля в возрасте 88 лет. Тогда Трамп был представлен в белой сутане, митре и с массивным золотым крестом, однако подпись к публикации он не добавил. Ранее политик также шутил, что хотел бы стать новым папой римским.

