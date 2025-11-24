Турист погиб при попытке спасти сына в Таиланде

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 62 0

Перед смертью мужчина успел передать ребенка другим отдыхающим.

Турист погиб при попытке спасти сына в Таиланде

Фото: www.globallookpress.com/Fotoatelier Berlin

Израильский турист погиб у берегов тайского острова Панган, пытаясь спасти своего сына. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Инцидент произошел, когда мужчина отдыхал на пляже вместе с женой и четырьмя детьми. Сильное течение внезапно унесло мальчика в море. Отец сразу бросился на помощь, сумел догнать сына и передал его другому туристу, который подоспел к месту происшествия.

После этого мужчина крикнул жене, что поплывет к ближайшим скалам, чтобы выбраться на сушу, но почти сразу исчез под водой и утонул. Супруга обратилась за помощью, и к поисково-спасательной операции подключились сотни добровольцев. Позднее тело мужчины было найдено и опознано.

Ранее в Новосибирске произошла трагедия на реке Иня: двое детей, которым, по предварительным данным, было около десяти лет, провалились под лед. Об этом сообщили в местной аварийно-спасательной службе.

По информации спасателей, поступил сигнал о том, что дети гуляли по льду недалеко от дома № 3 на улице Заречной. Когда прибывший отряд «Вега-1» оказался на месте, случившееся уже перешло в фазу чрезвычайной ситуации: ледяная поверхность не выдержала веса ребят, и оба оказались в воде. Одного ребенка удалось вытащить местным жителям, второй ушел под воду и был унесен течением.

