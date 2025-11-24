В Кремле заявили об отсутствии у РФ текста скорректированного плана по Украине

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 46 0

В тот текст, который ранее видели представители России, были внесены изменения.

Дмитрий Песков высказался о встрече делегаций РФ и США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Россия пока не получала официального документа мирного плана от Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом в тот текст, который ранее видели представители РФ, были внесены изменения. Москва, как подчеркнул Песков, по-прежнему открыта для диалога.

Пресс-секретарь президента также рассказал, что встреча делегаций РФ и США для обсуждения мирного договора по урегулированию украинского кризиса на данный момент не ожидается.

Кроме того, России ничего неизвестно о том, как прошли переговоры представителей США и Украины в Швейцарии — Женеве — 23 ноября. В Кремле внимательно отслеживали сообщения СМИ на эту тему. Однако, как пояснил Песков, делать какие-то выводы, опираясь только на прессу, рано, потому что неизвестно, насколько достоверна та или иная информация.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин планирует провести телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудят, в том числе и возобновление зернового коридора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

