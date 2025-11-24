Правительство РФ выделило для проектов в ДФО пять миллиардов рублей

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 38 0

Инициативы, которые будут финансировать из бюджета, имеют большое экономическое значение для данного региона.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Значимым для Дальневосточного федерального округа (ДФО) проектам Правительство России выделило пять миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Ежегодно предоставляются субсидии инвесторам, которые реализуют значимые для экономики округа проекты. Сегодня мы выделим почти пять миллиардов рублей 15 таким организациям. Их инициативы в сфере логистики, туризма, жилищного строительства, горнодобывающей промышленности были отобраны по итогам специального конкурса», — отметил Мишустин.

Он пояснил, что выделенные средства пойдут на возмещение затрат предпринимателей на возведение сетей водо- и теплоснабжения, линий электропередачи и подключение к ним, подъездных путей и других объектов инфраструктуры.

Премьер-министр РФ подчеркнул, что в данные проекты вкладываются десятки и сотни миллиардов рублей. Их реализация даст возможность организовать тысячи новых рабочих мест.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что туризм на Дальнем Востоке набирает обороты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:35
Легенду «Спартака» Никиту Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище
18:28
План Трампа по урегулированию конфликта сократился с 28 до 19 пунктов
18:25
Мужчина был насмерть раздавлен коровой во время сна
18:15
«Мировая мафия!» — Захарова о западных СМИ
18:12
Учительница притворялась больной раком и инсценировала собственную смерть
18:10
США в ближайшее время могут выйти на прямой контакт с Россией для очного обсуждения мирного плана

Сейчас читают

Варшава поставила США ультиматум: никакого мирного процесса по Украине без Польши
РСЗО «Град» уничтожил технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году