Блогера Арсена Маркаряна признали виновным в пропаганде наркотиков в сети

Блогера Арсена Маркаряна оштрафовали на 15 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Блогера Арсена Маркаряна оштрафовали на 15 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в сети. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Невский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности блогера Арсена Маркаряна за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ», — сказано в публикации ведомства в Telegram-канале.

В мае этого года «знаток женщин» опубликовал видео, в котором рассказал о свойствах определенного психотропного вещества. Маркарян представил его как «стимулятор физической и умственной активности».

Это ролик просмотрели более 113 тысяч пользователей. Из них четыре тысячи человек поставили лайк. В рамках расследования лингвистическая и психологическая экспертиза подтвердила, что в видео содержатся признаки пропаганды психотропных веществ.

В процессе Арсен Маркарян не участвовал. Сейчас «знаменитость» находится в СИЗО в Москве. Его заключили под стражу еще 25 августа по делу об оскорблении памяти защитников Отечества и реабилитации нацизма.

