Блогера Арсена Маркаряна признали виновным в пропаганде наркотиков в сети

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 69 0

Он находится в СИЗО в Москве.

За что оштрафовали блогера Арсена Маркаряна

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Блогера Арсена Маркаряна оштрафовали на 15 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в сети. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Невский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности блогера Арсена Маркаряна за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ», — сказано в публикации ведомства в Telegram-канале.

В мае этого года «знаток женщин» опубликовал видео, в котором рассказал о свойствах определенного психотропного вещества. Маркарян представил его как «стимулятор физической и умственной активности».

Это ролик просмотрели более 113 тысяч пользователей. Из них четыре тысячи человек поставили лайк. В рамках расследования лингвистическая и психологическая экспертиза подтвердила, что в видео содержатся признаки пропаганды психотропных веществ.

В процессе Арсен Маркарян не участвовал. Сейчас «знаменитость» находится в СИЗО в Москве. Его заключили под стражу еще 25 августа по делу об оскорблении памяти защитников Отечества и реабилитации нацизма.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Турции Верховный суд признал мужчину виновным в разводе из-за лайков в социальных сетях других женщин.

