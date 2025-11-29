Идеальное время для прилета: как справиться с джетлагом

Mirror: специалисты назвали лучшее время для прилета, чтобы избежать джетлага

Вопрос о том, как избежать последствий от смены часовых поясов, заставил специалистов по путешествиям назвать лучшее время для прилета. Об этом сообщает Mirror.

Проблема зимних перелетов

В период зимних каникул многие отправляются в путешествия за солнцем и сталкиваются с неприятной реальностью: длительные перелеты нередко сопровождаются джетлагом. По данным Google Trends, за последний месяц интерес к запросу «как избежать смены часовых поясов» вырос почти на 10 000%, что говорит о реальном беспокойстве туристов перед праздниками.

На это отреагировали специалисты, предложив простой, но эффективный способ снизить вероятность джетлага — должным образом выбрать время прибытия.

Оптимальное время прилета

Эксперты советуют планировать рейсы так, чтобы самолет приземлялся по местному времени в промежутке с 14:00 до 17:00. Это позволяет попасть в идеальные условия: вокруг еще достаточно дневного света для поддержания активности, но уже близится время естественного «спада», что помогает безболезненно перейти к ночному сну в новом часовом поясе.

По словам специалистов, такая стратегия помогает биологическим часам быстрее перестроиться благодаря естественным внешним сигналам — главным образом свету.

Почему свет играет ключевую роль

Циркадный ритм человека ориентируется на смену дня и ночи. Поэтому любой резкий сдвиг, который происходит при перелете через часовые пояса, может сбить внутренние часы.

Специалисты объясняют, что свет является «самым сильным сигналом» для организма. В нужный момент он помогает «перезагрузить» биологические часы и ускорить адаптацию. Именно поэтому дневное время прилета так важно: оно позволяет мозгу быстрее уловить новый ритм суток.

Если прилететь слишком рано или слишком поздно

Прибытие утром может привести к тому, что человек заснет слишком рано и войдет в цикл ухудшающегося джетлага. А поздние вечерние посадки часто становятся причиной обратной проблемы — слишком долгого бодрствования после перелета, что также нарушает адаптацию.

Как снизить риск джетлага

Даже если прилет назначен на неудобное время, есть способы помочь организму. После приземления как можно быстрее выйти на улицу и получить естественный солнечный свет — он помогает телу понять, какое сейчас «время суток» по новым биологическим часам. Если же прилет приходится на вечер, наоборот, важно избегать яркого света, в том числе от экранов гаджетов за один-два часа до сна.

Кроме того, специалисты советуют заранее мягко сдвинуть график сна: за несколько дней до поездки ложиться раньше на 30–60 минут.

А уже в день прибытия следует синхронизировать распорядок дня — время еды, подъема и отхода ко сну — с местным временем, чтобы быстрее встроиться в новый ритм.

