США используют опыт сотрудничества с Россией на МКС для лунной миссии

Анастасия Антоненко
Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/NASA

Опыт, полученный в ходе многолетнего сотрудничества России с США на Международной космической станции (МКС), станет фундаментом для создания постоянной базы на Луне. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.

«Конечно же, есть вещи, которые мы переняли в ходе совместной работы на Международной космической станции», — сказал Гарсиа-Галан.

По его словам, перспективными являются и современные наработки, которыми в настоящее время занимается Россия.

НАСА планирует реализовать этот проект в три этапа. Сначала на Луну доставят транспортные средства и создадут базовую инфраструктуру, которая будет включать энергетические, научные и коммуникационные системы.

Затем создадут подобия земной обитаемой инфраструктуры и логистики с привлечением разработок иностранных космических агентств.

Заключительным этапом станет обеспечение возможности длительного пребывания человека на поверхности Луны.

Как ранее писал 5-tv.ru, НАСА намеренно планируют устроить контролируемый пожар на Луне в рамках эксперимента «Воспламеняемость материалов», чтобы изучить поведение огня в условиях низкой гравитации. Исследование критически важно для подготовки к программе Artemis IV (возвращение людей на Луну в 2028 году).

