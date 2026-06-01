Мама в критическом состоянии, малышка на грудном вскармливании: как спасают дельфинов в Севастополе

В Севастополе прямо сейчас идет почти круглосуточная борьба за жизнь двух дельфинов. Маму и совсем маленького детеныша выбросило к берегу — без помощи человека они просто не выживут. Волонтеры не отходят от животных ни днем ни ночью: буквально держат их на плаву, потому что самка уже не может плыть сама. На месте работает целая команда — люди сменяют друг друга каждые несколько часов. За тем, как проходит эта спасательная операция, следит корреспондент «Известий» Олег Зайковский.

«Я о своем комфорте вообще в принципе забываю: встать среди ночи, дождь, ветер. Хочется помочь. Просто чувствуешь, что животное в тебе нуждается», — рассказывает заместитель директора АНО «Центр изучения и спасения морских млекопитающих «Безмятежное море».

Семью дельфинов обнаружили случайные прохожие. У берега оказались две самки — мама и дочь. Детенышу несколько месяцев: он еще частично питается молоком и не отходит от матери. У нее сильное воспаление, и плавать самостоятельно она не может.

«Мама находится в критическом состоянии, но шансы на выздоровление есть, поскольку по анализам не все так чудовищно. У нее системная инфекция, мы как раз лечим, назначили терапию», — комментирует заместитель директора АНО «Центр изучения и спасения морских млекопитающих «Безмятежное море» Анастасия Постникова.

Врачи сделали анализ крови и УЗИ внутренних органов. Пока неясно, что послужило причиной возникновения инфекции. Чтобы не было обезвоживания, дельфину вливают специальный солевой раствор. Несмотря на тяжелое состояние, взрослая самка не потеряла аппетит, но охотиться сейчас не может.

«Поэтому мы ее подкармливаем, чтобы поддержать ее силы. А малышка находится на грудном вскармливании, но потихоньку мы тоже ее уже пробуем прикормить рыбкой. Рыбу мы используем — салаку и ставриду», — рассказывает руководитель волонтерского движения АНО «Центр изучения и спасения морских млекопитающих «Безмятежное море» Елена Коновалова.

На берегу уже развернулся целый лагерь: волонтеры сменяют друг друга каждые три часа. Работа достаточно монотонная: волонтеры без остановки ходят с дельфинами вдоль ограниченной зоны и не оставляют их ни на минуту — это просто опасно. Проверять состояние надо постоянно.

Прогнозы на спасение пока умеренно оптимистичные. Реабилитация может занять от двух недель до месяца.

