МИД России выразил обеспокоенность из-за помощи Японии Украине

Москва выразила обеспокоенность из-за возможного военно-технического содействия со стороны Японии Украине. Об этом заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил на встрече с депутатом палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки.

В МИД России сообщили, что японскому политику указали на риски такой линии Токио. По оценке российской стороны, поддержка Киева в военной сфере может негативно повлиять на перспективы отношений между Россией и Японией.

«До японского законодателя была доведена обеспокоенность вырисовывающейся линией Токио на военно-техническое содействие киевскому режиму, подчеркнута контрпродуктивность такой политики для перспектив отношений между Россией и Японией», — отметили в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Во время встречи Галузин также изложил позицию Москвы по актуальным международным вопросам. Отдельное внимание стороны уделили ситуации вокруг Украины.

До этого глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин заявлял, что возможное сотрудничество Японии и Украины в сфере вооружений способно осложнить нормализацию российско-японских отношений. Он призвал японских коллег учитывать долгосрочные последствия таких решений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также говорила о резком ухудшении отношений между Москвой и Токио. По ее словам, нынешняя ситуация стала результатом действий японской стороны.

