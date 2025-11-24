Французский рэпер похитил фаната и сжег его одежду за просьбу сделать селфи

Французский рэпер Орельен Нзузи Золя, известный под псевдонимом Zola, оказался в центре громкого уголовного дела: его подозревают в похищении и жестоком обращении с 19-летним поклонником. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что фанат вместе с друзьями пришел к дому артиста в городе Ле-Пен с единственной просьбой — сделать селфи. Рэпер вышел к молодым людям не один, а в сопровождении восьми мужчин в масках. Артист открыл погоню за поклонниками. Двум юношам удалось убежать, а третьего — задержали и силой затащили в дом исполнителя.

По данным прокуратуры, внутри дома фаната избивали, заставили полностью раздеться и в течение двух часов держали в подвале. Следствие утверждает, что ему угрожали пистолетом, приставляя оружие к виску и засовывая ствол в рот, а его одежду сожгли.

Прокурор заявил, что все сопровождалось многочисленными оскорблениями, угрозами и издевательствами. Более того, по его словам, Золя несколько раз упоминал этническую принадлежность подростка и говорил, что «не собирается садиться в тюрьму из-за какого-то маленького белого мальчика».

Также у юноши украли телефон и банковскую карту, а его автомобиль, оставшийся неподалеку, повредили — прокололи шины и разбили зеркало. После случившегося он и его друзья укрылись у родственников.

Через пару дней дом музыканта пришли силовики: около сорока полицейских провели обыск и задержали самого рэпера, а также еще трех мужчин в возрасте 25–26 лет. Все они находятся под стражей.

Артисту предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия, похищении, нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, повреждении имущества и краже. Следующее судебное заседание назначено на среду.

