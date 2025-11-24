Компания Wildberries ответила на предложение ЦБ по ценам на маркетплейсах

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 45 0

В России хотят запретить онлайн-площадкам предоставлять скидки.

Wildberries запретят делать скидки или нет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Предложение Центробанка (ЦБ) России запретить маркетплейсам устанавливать разные цены на товары в зависимости от способа оплаты — избыточная мера. Об этом говорится в официальном заявлении Wildberries & Russ в Telegram-канале.

Скидки, которые платформы предоставляет через свои финансовые организации, как пояснили в пресс-службе компании, аналогичны программам лояльности, существующим на рынке.

Кроме того, по мнению руководства Wildberries, идея, продвигаемая ЦБ, затрагивает лишь «двух участников». Однако эта мера никак не касается самой крупной в России финансовой организации — Сбербанка.

На прошлой неделе, 20 ноября, главы российских банков выступили с предложением запретить онлайн-платформам прямые скидки и бонусные программы. В ответ на это основательница Wildberries (WB) Татьяна Ким заявила: подобная инициатива может привести к росту инфляции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экономист Игорь Диденко прокомментировал предложение ЦБ относительно скидок на онлайн-площадках. По его мнению, реализовать данную идею в ближайшее время будет проблематично.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:28
План Трампа по урегулированию конфликта сократился с 28 до 19 пунктов
18:25
Мужчина был насмерть раздавлен коровой во время сна
18:15
«Мировая мафия!» — Захарова о западных СМИ
18:12
Учительница притворялась больной раком и инсценировала собственную смерть
18:10
США в ближайшее время могут выйти на прямой контакт с Россией для очного обсуждения мирного плана
18:06
Ушаков рассказал о планах Путина в ходе официального визита в Бишкек

Сейчас читают

Варшава поставила США ультиматум: никакого мирного процесса по Украине без Польши
РСЗО «Град» уничтожил технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году