Учительница притворялась больной раком и инсценировала собственную смерть

В Шотландии 26-летняя учительница годами обманывала коллег, родителей и учеников, притворяясь смертельно больной раком. Она даже объявила о своей «смерти». После разоблачения она лишилась права преподавать — но продолжила работать с детьми, открыв школу танцев. Об этом сообщает Daily Mail.

«Смертельно больная» учительница

История Лары Симпсон началась в 2021 году, когда она завершала обучение на учителя начальных классов в Университете Данди. Тогда она заявила коллегам и ученикам, что у нее диагностирован лейкоз.

В течение двух лет девушка систематически поддерживала эту ложь:

появлялась на уроках с париком;

ходила с костылями;

вставляла в нос фиктивную дыхательную трубку;

рассказывала о «сеансах химиотерапии» и «врачах», которые дают ей лишь несколько месяцев жизни.

Позже утверждала, что ей ампутировали ногу и что она перемещается в инвалидной коляске.

Письма из «реанимации» и фиктивная свадьба

В 2022 году Симпсон сообщила коллегам, что ее рак неизлечим и что она спешно выходит замуж. Она даже отправила одной из учениц платье подружки невесты. После этого последовали новые драматичные сообщения: то ее «везли на вертолете в больницу», то она находилась «в реанимации». Учителя и дети приезжали ее навестить — но никого с таким именем в больницах не было.

Учительница объявляет о собственной смерти

В марте 2023 года Симпсон отправила коллегам письмо, написанное «ее тетей», где сообщалось, что девушка умерла. После этого «родственники» просили пересылать цветы и подарки по указанному адресу, рассказывали детали «смерти» и просили записать голосовые сообщения для церемонии прощания.

«Мертвая» учительница вышла на забег

Обман раскрылся летом 2023 года — всего через три месяца после ее «смерти». Симпсон увидели живой и здоровой, участвующей в местном забеге. Коллега, узнавший ее на фотографии бегового клуба, сообщил в надзорный орган.

Уже тогда у людей возникали подозрения: пожертвования для «хосписа» вернули как несоответствующие действительности; не находилось ни одного врача, упомянутого в историях девушки; в больницах не числился человек с таким диагнозом.

Следствие и скандал

Независимый регулятор для учителей в Шотландии провел двухлетнее расследование. Симпсон призналась в обмане. Ее исключили из реестра учителей минимум на два года и признали виновной в тщательно спланированном, хроническом и вредоносном обмане.

Однако по просьбе адвоката девушки регулятор скрыл ее имя — и это позволило ей продолжать работать с детьми.

«Воскрешение» учительницы

После увольнения Симпсон вернулась в родной город Терсо и открыла танцевальную школу. Бывшие коллеги и родители потрясены тем, что Симпсон продолжает работать с детьми после столь масштабного обмана.

«Мы просто не можем понять, зачем она это делала. И как после всего этого она снова работает с детьми — возмутительно», — заявил один из бывших сотрудников школы.

