Зависит от специальности: все о сроках отработки для выпускников медвузов

Медики должны будут отработать не менее года после окончания университета

Максимальный срок наставничества для выпускников медвузов составит до трех лет, и распространяться он будет только на ограниченный перечень специальностей — в частности, на некоторые направления хирургии, онкологию и неонатологию. Эти параметры закреплены в проектах подзаконных актов Минздрава, содержание которых приводит газета Коммерсантъ.

Сроки обязательных работ

Для большинства специальностей установлены меньшие сроки, а тем, кто выберет работу в сельской местности, малых городах или новых регионах, период обязательной работы с наставником сократят в два раза, но он не может быть меньше одного года. Полностью освобождены от наставничества выпускники фармацевтических специальностей, а также те, кто получил образование по ряду редких медицинских направлений.

Сам закон меняет всю систему подготовки врачей. Специалитет остается обязательной базовой ступенью: учиться по нему можно платно, бесплатно или по целевому договору, однако теперь отказ от выполнения целевых обязательств будет караться трехкратной выплатой стоимости обучения. Ординатура, напротив, становится либо платной, либо целевой — других вариантов не предусмотрено. За нарушение целевого договора ординатор обязан вернуть средства, выделенные на его обучение, и дополнительно выплатить штраф в двойном размере.

Правила аккредитации

После получения диплома все специалисты проходят первичную аккредитацию. Новый закон вводит требование отработать под руководством опытного наставника «не более трех лет» перед тем, как врач сможет перейти к периодической аккредитации, которая гораздо проще и удобнее. Те, кто откажется от наставничества, формально могут работать, но будут вынуждены каждые пять лет повторно проходить более сложную первичную аккредитацию. Найти место работы выпускники должны либо самостоятельно, либо по целевому направлению, при условии что выбранная организация — государственная или частная, работающая по ОМС — располагает подходящим наставником. Сам наставник должен иметь не менее пяти лет стажа, давать письменное согласие, работать официально и получать оплату за наставничество. Завершение этапа обучения оформляется только после утверждения отчета руководителем медучреждения.

Списки организаций для прохождения наставничества обязаны публиковаться региональными минздравами дважды в год. Минздрав выделил в отдельную категорию медучреждения в сельской местности, рабочих поселках, малых городах и в новых субъектах РФ, где сроки наставничества будут вдвое короче. В ведомстве заявили, что это поможет обеспечить доступность медицинской помощи на таких территориях и ускорит профессиональную адаптацию молодых специалистов. Там также объяснили, что наставничество особенно важно для направлений, где критично развитие мануальных навыков и безошибочное следование медицинским протоколам. В Минздраве подчеркнули, что работа с наставником не лишает молодого врача возможности брать подработку в других учреждениях, в том числе частных.

Мнение профессионалов

Большинство профессиональных экспертов поддержали реформу. Председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников заявил, что наставничество укрепит кадровый потенциал и повысит качество подготовки специалистов, а профсоюз будет добиваться достойных условий труда для молодых врачей. По мнению председателя Совета студентов медвузов Дениса Колбасенко, закон обеспечит гарантированное трудоустройство и реальный старт карьеры.

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал трехлетнее наставничество для онкологов жизненно необходимым, поскольку в этой сфере цена ошибки крайне высока. Главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина отметила, что профессия терапевта требует широкого кругозора и навыков сложной дифференциальной диагностики, чему невозможно научиться без постепенного погружения под руководством опытного специалиста. Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов подчеркнул, что кардиохирургия требует долгой и точной отработки технологий и согласованных действий команды.

Вместе с тем в профессиональном сообществе есть скепсис. Руководитель проекта Ordinatura.org Владислав Ледовский заявил, что создание отдельных списков учреждений для наставничества еще сильнее ограничит выбор места работы для выпускников, поскольку региональные власти, по его словам, будут направлять молодых врачей прежде всего в организации с наибольшим кадровым дефицитом. Он также выразил недоумение по поводу сокращенных сроков наставничества в некоторых регионах, назвав их полезными с точки зрения борьбы с нехваткой врачей, но противоречащими заявленной цели — качественной подготовке специалистов.

