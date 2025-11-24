Женщина в Таиланде внезапно очнулась в гробу за несколько минут до кремации

Daily Mail: В Таиланде женщина ожила перед кремацией и постучала по крышке гроба

Семья из Таиланда пережила потрясение, когда их «умершая» родственница внезапно ожила в гробу. Инцидент произошел на территории храма, где ее готовили к кремации. Об этом сообщает Daily Mail.

Прикованная к постели 63-летняя женщина была обнаружена без признаков жизни ночью 23 ноября в своем доме. Родственники решили, что она умерла спокойно, подписали необходимые документы и перевозили тело в белом гробу на бесплатную церемонию кремации недалеко от Бангкока.

Спустя четыре часа пути, когда грузовик с телом подъехал к храму, из закрытого гроба раздался стук. Открыв крышку, родственники увидели, как женщина шевелится и отмахивается от мух.

Младший брат женщины рассказал, что считал ее мертвой и уже передал документы монаху. Он признался, что «чуть не потерял сознание», когда понял, что сестра жива, и назвал произошедшее чудом.

Женщину доставили в больницу, а настоятель храма заявил, что они оплатят ее лечение. Он отметил, что за годы службы никогда не сталкивался с подобным.

