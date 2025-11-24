Женщина в Таиланде внезапно очнулась в гробу за несколько минут до кремации

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 87 0

Родственники едва не потеряли сознание от произошедшего.

В Таиланде женщина ожила перед кремацией

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: В Таиланде женщина ожила перед кремацией и постучала по крышке гроба

Семья из Таиланда пережила потрясение, когда их «умершая» родственница внезапно ожила в гробу. Инцидент произошел на территории храма, где ее готовили к кремации. Об этом сообщает Daily Mail.

Прикованная к постели 63-летняя женщина была обнаружена без признаков жизни ночью 23 ноября в своем доме. Родственники решили, что она умерла спокойно, подписали необходимые документы и перевозили тело в белом гробу на бесплатную церемонию кремации недалеко от Бангкока.

Спустя четыре часа пути, когда грузовик с телом подъехал к храму, из закрытого гроба раздался стук. Открыв крышку, родственники увидели, как женщина шевелится и отмахивается от мух.

Младший брат женщины рассказал, что считал ее мертвой и уже передал документы монаху.  Он признался, что «чуть не потерял сознание», когда понял, что сестра жива, и назвал произошедшее чудом.

Женщину доставили в больницу, а настоятель храма заявил, что они оплатят ее лечение. Он отметил, что за годы службы никогда не сталкивался с подобным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.92
-0.10 91.37
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:28
Продавщица 5 часов держала в заложниках сотрудников Роспотребнадзора в Оренбурге
10:13
«Как наркотик»: Охлобыстин о детях и внуках
9:58
«Не говорят о смерти»: почему пропавшую семью Усольцевых могут не признать погибшей
9:41
Трамп «помиловал» двух индеек — Курлыка и Вихлюн избежали духовки
9:28
Матвиенко: Россия воюет не с Украиной, это НАТО воюет с РФ «руками украинцев»
9:14
Мать уронила семимесячного ребенка в кастрюлю с кипящим супом в Подмосковье

Сейчас читают

Варшава поставила США ультиматум: никакого мирного процесса по Украине без Польши
Дневник боли: за что Нонна Мордюкова корила себя до конца жизни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году