Мужчина был насмерть раздавлен коровой во время сна

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 12 0

Его жена не получила ни царапины.

Мужчина был насмерть раздавлен коровой в Бразилии

Фото: www.globallookpress.com/ Ton Molina

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: Мужчина был насмерть раздавлен коровой во время сна

В Бразилии 45-летний мужчина погиб при крайне необычных обстоятельствах: на него упала корова, пробившая крышу дома. Об этом сообщает Mirror.

Сообщается, что животное паслось на холме позади постройки, когда ступило на хрупкий асбестовый лист и провалилось внутрь с высоты примерно 2,5 метра. Мужчина спал рядом с женой. А корова упала прямо на их кровать, но женщина по невероятному стечению обстоятельств не получила ни царапины.

Мужчину доставили в больницу со сломанной ногой — он был в сознании и разговаривал с родственниками. Однако на следующий день он умер. Врачи предположили, что причиной стала внутренняя травма, полученная во время падения животного.

По словам родственников, мужчина мог бы выжить, если бы его осмотрели раньше — они считают, что он слишком долго ждал помощи.

«Нашего родственника убила не корова, а ожидание», — сказал его зять местной прессе.

Мать погибшего рассказала журналистам, что ее сын пережил тяжелый менингит в детстве, и потерять его из-за такого несчастного случая она считает «абсурдной несправедливостью».

Регион известен крутыми холмами, где часто пасутся коровы, что и приводит к подобным происшествиям. Гражданская полиция начала расследование обстоятельств трагедии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:28
План Трампа по урегулированию конфликта сократился с 28 до 19 пунктов
18:25
Мужчина был насмерть раздавлен коровой во время сна
18:15
«Мировая мафия!» — Захарова о западных СМИ
18:12
Учительница притворялась больной раком и инсценировала собственную смерть
18:10
США в ближайшее время могут выйти на прямой контакт с Россией для очного обсуждения мирного плана
18:06
Ушаков рассказал о планах Путина в ходе официального визита в Бишкек

Сейчас читают

Варшава поставила США ультиматум: никакого мирного процесса по Украине без Польши
РСЗО «Град» уничтожил технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году