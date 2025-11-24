Из последних сил: как ЕС пытается изменить итоги переговоров Украины и США

Прямо сейчас европейские союзники Киева отчаянно пытаются хоть как-то повлиять на итоги переговоров Украины с Вашингтоном. Для этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен даже созвала так называемую «коалицию желающих», чтобы обсудить, на какие именно условия под давлением Штатов в Женеве должен согласиться Владимир Зеленский. О том, как проходили переговоры, расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Отмечать пока точно нечего, но экстренные, а в каком-то смысле уже и кризисные для Киева переговоры завершаются в одном из самых дорогих ресторанов Женевы. В объектив попадают госсекретарь Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Где-то за кадром и украинская делегация пережевывает происходящее: от печенек на Майдане до превращения самой Украины в блюдо для разделки.

И как бы это не стало последним банкетом за американский счет. Ультиматум Трампа истекает, если ничего не предпринять и не подписать, то Вашингтон обещает еще сильнее сократить свою помощь.

Вечером в воскресенье, 23 ноября, киевскую делегацию ввезли на территорию миссии США при ООН. И не выпускали оттуда, пока не выдавили согласия по большинству пунктов. Умеров, если верить этому слитому снимку, даже ручку сломал: то ли в гневе, то ли действительно под нажимом. А может, до последнего сопротивлялся что-либо подписывать. В итоге, список из 28-ми положений вроде как сжался до 26. Но что именно было отвергнуто? Репортеры задают, пожалуй, самый болезненный для Киева вопрос.

«Сообщала ли Украина, что готова пойти на компромисс, например, по таким ключевым вопросам, как территория, в обмен на мир с Россией? Намекали ли они, что готовы к этому?» — спросиили журналисты.

«Я не буду. И не из-за желания уйти от ответа, а потому, что я не буду вдаваться в детали обсуждаемых вопросов — процесс продолжается», — ответил государственный секретарь США Марко Рубио.

Финальное соглашение, но, видимо, еще не согласие. Президент США и сам призывает ничему не верить заранее.

«Неужели действительно происходят серьезные сдвиги в мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верьте до тех пор, пока не увидите сами, но, возможно, что-то хорошее действительно происходит», — написал президент США Дональд Трамп в социальой сети Truth Social.

И вероятно, не для Украины и ее европейских покровителей. В Женеве они оккупировали отель «Интерконтиненталь», чтобы экстренно вставить свои правки, а точнее сказать, палки в колеса. Сами себя пригласили к переговорному столу. Негодует финский президент Стубб. Не в себе от ярости, угрюмится вся европейская тройка — Лондон, Париж, Берлин

«Интересы Украины — это также и европейские интересы, и мы хотим защищать их вместе и на постоянной основе. Это включает в себя обеспечение того, чтобы Украина не была вынуждена идти на односторонние территориальные уступки», — заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Агентство Reuters публикует эту якобы «рабочую» версию от сплотившегося в истерике Евросоюза. В исходном американском драфте было прямо записано: НАТО не будет расширяться. В тексте европейского контрплана этот пункт просто удален. Лимит украинской армии поднят до 800 000 человек. Изначально США закладывали потолок в 600 тысяч военных. США хотят закрепить отказ Украины от вступления в НАТО и обещание никогда ее не принимать. В европейском документе это размыто консенсусом союзников, и де-факто двери альянса могут открыться. Оставлена и очень опасная лазейка дл иностранных военных «миссий», «гарантий безопасности» по образцу Пятой статьи — в случае нового обострения.

В ответ на такой список желаний, если не сказать хотелок, госсекретарь Рубио сделал положение европейцев еще более унизительным.

«Какое контрпредложение европейцев? Я не знаю никакого контрпредложения», — заявил Марко Рубио.

Европа никак не хочет признавать и то, что называется «реалии на земле». На проходящем в Швеции саммите самопровозглашенной «Крымской платформы» звучат, вероятно, последние нервные заклинания

В Анголе еще один саммит европейских лидеров, которым достаточно было бы уже просто зафиксировать свое поражение, но они тоже продолжают биться все в той же истерике.

«Европейский Союз продолжит предоставлять президенту Зеленскому всю необходимую поддержку: дипломатическую, военную и экономическую. Украина выбрала Европу, и Европа будет рядом с Украиной», — сказал председатель Европейского совета Антониу Кошту.

И при этом никто по-прежнему не хочет обсуждать, что им следовало бы: в чьи карманы опять уйдет эта помощь и вооружения, учитывая коррупционный размах в Киеве, Миндич-гейт? Пленки НАБУ, наверняка, еще раскрыты далеко не все, повязанными может оказаться пол-офиса, а во главе самой настоящей оружейно-энергетической банды и сам Зеленский. Но его продолжают принимать как родненького: и живьем, и через экран телевизора. Как будто он еще что-то решает.

Тем более, позиция Москвы по-прежнему будет увязываться исключительно с ее собственными планами добиться своих целей: хотите — военным, хотите — дипломатическим путем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.