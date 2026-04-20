«Ситуация очень хрупкая»: переговоры США и Ирана оказались под угрозой срыва

В Кремле надеются, что Тегеран и Вашингтон все же возобновят диалог.

Мирные переговоры между США и Ираном оказались под угрозой срыва. В МИДе Исламской Республики подчеркнули, что планов на новый раунд у них нет. Более того, Тегеран грозится не возобновлять диалог, пока действует американская блокада.

Но международные информагентства со ссылкой на свои источники сообщают, что иранские власти все же готовы отправить свою делегацию на переговоры в Пакистан. Как пишет Bloomberg, несмотря на противоречивые заявления, Исламабад сейчас готовится к потенциальной встрече представителей от Ирана и США. Делегация Вашингтона уже в пути.

Переговоры между странами прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России выразил надежду на скорейшее возобновление диалога.

«Мы видим, что ситуация очень хрупкая, что ситуация непредсказуемая, но мы надеемся, что все-таки переговорный процесс будет продолжен. И благодаря этому удастся избежать дальнейшего развития событий по силовому сценарию», — отметил Дмитрий Песков.

