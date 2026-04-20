Тегеран закрыл Ормузский пролив и не доверяет США: переговоры на грани срыва

Требование США — передать обогащенный уран — одна из главных преград на пути к новому раунду мирных переговоров в Пакистане, которые могут состояться уже в ближайшие часы. Об этом заявили власти Ирана. Между тем, как сообщил Дональд Трамп, делегация во главе с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом уже направляется в Исламабад.

Другим краеугольным вопросом диалога по урегулированию остается Ормузский пролив. Иран официально объявил о полном закрытии ключевой транспортной артерии. Ну а глава Белого дома вновь решил говорить языком ультиматумов. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Похоже, Трамп сам не рад, что вступил в войну с Ираном. НАТО его не поддержало. Союзников, кроме Израиля, не осталось.

«Нравится людям Израиль или нет, он оказался великим союзником Соединенных Штатов Америки», — написал Дональд Трамп.

Wall Street Journal выходит с заголовком: за уверенной позицией Трампа скрывается президент, охваченный страхом. От захвата острова Харк он отказался, опасаясь потерь, на капитуляцию Ирана рассчитывал до закрытия Ормузского пролива, а сама война была инициирована израильским премьер-министром.

«Он вступил в войну — его втянул в нее Биби Нетаньяху. Давайте говорить об этом прямо», — заявила бывший вице-президент США Камала Харрис.

Срок двухнедельного перемирия между США и Ираном истекает на предстоящей неделе. Трамп заявляет о новых переговорах в Исламабаде, но подтверждений от второй стороны и посредников нет. Еще на днях хозяин Белого дома сообщил: иранцы хотят заключить соглашение, он готов даже лично приехать на встречу. Но Тегеран заявления хозяина Белого дома опроверг, назвав их ложью.

«Эти заявления, как мне кажется, просто направлены на манипуляцию фондовыми рынками. Я не думаю, что переговоры продолжатся, потому что иранцы больше не доверяют американцам и их израильским союзникам», — сказал политолог Айке Хаммер.

Доверие иранского народа, по словам спикера парламента Ирана и главного переговорщика Мохаммада Галибафа, как раз главное условие сделки. Стороны добились прогресса в переговорах, но если США попытаются обмануть или навяжут условия через силу, процесс мирного урегулирования может рухнуть в любой момент.

«У нас остаются разногласия по ряду вопросов, связанных с ядерной программой и Ормузским проливом. Однако сама суть переговоров заключается в достижении взаимопонимания, при этом у нас есть собственные принципы. Главным для нас является недоверие к США», — заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

Ситуация с Ормузским проливом как раз показательна для Ирана. Трамп то открывает акваторию, то закрывает. Главная нефтяная артерия сегодня практически опустела. Пролив покинул тайландский танкер только после вмешательства местного МИД. Суда под флагами Китая и стран Южной Африки Иран развернул. Те, что в работе, ходят между местными терминалами.

К берегу причаливает контейнеровоз. Судя по всему, внутренний рейс. По программе слежения показывает, что судно вышло из местного порта 22 часа назад.

И чем дальше Трамп меняет позицию по Ормузскому проливу, тем сильнее реагируют сырьевые рынки.

«Когда американцы захватят первый иранский танкер, цены на нефть взлетят до 120–130 долларов», — сказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Евгений Семибратов.

Похоже, Трамп выбрал для себя привычный сценарий: снова ультиматум — Иран должен согласиться на сделку. В противном случае, цитата, США уничтожат каждую электростанцию и каждый мост в Иране. Впрочем, в Исламской республике ранее заявили, что готовы к новым ударам.

