Отлавливают и усыпляют: Новая Зеландия планирует уничтожить одичавших кошек

The Guardian: Новая Зеландия планирует уничтожить одичавших кошек

Министр охраны природы Новой Зеландии Тама Потака объявил, что страна официально включит одичавших кошек в масштабную программу «Без хищников к 2050 году». Это решение означает, что такие кошки станут объектом государственной политики по полному уничтожению — наряду с уже существующими целями: крысами, горностаями, ласками, хорьками и опоссумами. Об этом сообщает The Guardian.

В некоторых районах кошек уже отлавливают и усыпляют, однако теперь акцент будет сделан на централизованных, крупномасштабных кампаниях по их ликвидации. Подробный план операций по контролю и уничтожению обещают представить в марте 2026 года.

Почему Новой Зеландии нужны такие меры

По оценкам экологов, по стране свободно бродят более 2,5 миллиона одичавших кошек. Эти животные способны вырастать до метра в длину с хвостом и весить до семи килограмм, что делает их опасными хищниками.

Они атакуют редкие местные виды:

на острове Ракиура-Стюарт кошки почти истребили птицу пукунуи;

возле горы Руапеху фиксируются нападения на летучих мышей;

на прибрежных островах кошки стали основной угрозой наземным птицам, ранее не сталкивавшимся с хищниками.

Потака назвал их «беспощадными убийцами» и подчеркнул, что ликвидация агрессивных хищников — ключевой шаг для сохранения биоразнообразия страны.

Общество — за и против

Идея уничтожать одичавших кошек вызывает споры уже много лет. Широкий резонанс получила кампания эколога Гарета Моргана «Кошкам пора уходить» в 2013 году — тогда инициатор столкнулся с волной критики со стороны защитников животных.

Однако, как заявили власти, большинство откликов на обновленную стратегию — за усиление контроля над кошачьими популяциями: около 90% предложений поддерживали включение диких кошек в программу.

Домашних кошек стратегия не затрагивает, но именно их влияние на дикие виды создает дополнительные проблемы. Новая Зеландия — одна из стран с наибольшим количеством домашних кошек на душу населения, и правила их содержания остаются противоречивыми.

Что предлагают зоозащитники

Активисты выступают за ужесточение правил: обязательное чипирование домашних животных, обязательную стерилизацию, содержание кошек в закрытых помещениях.

Научный сотрудник Королевского Новозеландского общества по предотвращению жестокого обращения с животными Кристин Самнер подчеркнула, что организация понимает вред одичавших кошек, но ожидает, что государство финансирует развитие более гуманного контроля их численности.

