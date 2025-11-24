«Получили дозу радиации»: Охлобыстин о несчастливой судьбе детей-актеров

Дарья Корзина
Подавляющее большинство детей, ставших известными с первых киноролей, обретают несчастливую судьбу, и это не просто так.

Охлобыстин: Многие дети-актеры не добились признания во взрослом возрасте

Большинство детей, рано получивших популярность благодаря первым ролям в кино, впоследствии не достигают признания во взрослом возрасте. Об этом в интервью 5-tv.ru для спецпроекта «Лана — спрошу!» заявил актер Иван Охлобыстин.

По словам артиста, ранняя известность нередко негативно отражается на дальнейшей судьбе юных исполнителей. Охлобыстин отметил, что существует различие в типажах актеров: одни ярко проявляют себя в юности, но не находят дальнейшего развития, другие же достигают творческой зрелости только в позднем возрасте.

Он подчеркнул, что, по его оценке, около 80% детей, снимавшихся в кино, сталкиваются с трудностями, так как ранняя популярность создает для них серьезную психологическую нагрузку.

«Вот предположим, процентов 80 детей, которые снимаются в кино, у них довольно несчастливые (судьбы. — Прим.ред.), потому что они изначально получили такую дозу радиации, кинорадиации, что их это в итоге и погубило», — высказался Охлобыстин.

Актер привел пример певца Сергея Парамонова, который, несмотря на выдающиеся способности, не смог сохранить успех во взрослой жизни.

Говоря о собственной карьере, Охлобыстин признался, что финансовая стабильность пришла к нему лишь после 40 лет. Он напомнил, что продолжал активно работать: снимался в фильмах, выпускал книги, участвовал в крупных проектах, однако значимых доходов долгое время не получал.

«Я долги отдал, когда мне было 43 года. Потому что я попал на „Интерны“, мне начали платить регулярно», — рассказал актер.

Охлобыстин добавил, что позднее профессиональное признание позволило ему спокойнее воспринять рост популярности, сохранив, по его словам, «здравую память» и понимание собственного места в профессии.

