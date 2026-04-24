Спрос на корпоративные мессенджеры в России вырос в пять раз

Анастасия Антоненко
Компании все чаще выбирают не разрозненные ресурсы, а единое рабочее пространство, где коммуникации, документы и бизнес-процессы связаны между собой.

Почему компании переходят на корпоративные мессенджеры

Интерес со стороны бизнеса к корпоративным мессенджерам вырос в пять раз на фоне введения ограничений в Telegram. Об этом изданию «Известия» рассказал Владимир Зыков, директор проектов АНО «Цифровые платформы» и председатель Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

Наиболее ощутимые изменения зафиксированы в марте 2026 года. Компании, ранее использовавшие Telegram как компромиссный инструмент для рабочих задач, из-за снижения доступности сервиса и повышенных рисков информационной безопасности переориентировались на отечественные аналоги. Особую активность в этом переходе продемонстрировали представители малого и среднего бизнеса.

«Мессенджеры превратились в главный канал делового общения, практически вытеснив электронную почту и телефонные звонки. Ограничения Telegram внесли хаос в рабочие процессы и наглядно показали зависимость компаний от внешних платформ», — подчеркнул Зыков.

Несмотря на всплеск интереса, большинство организаций пока придерживаются гибридной модели, совмещая публичные сервисы с корпоративными решениями. Тем не менее, эксперты ожидают, что в ближайшем будущем бизнес постепенно сместится в сторону внутренних систем. Корпоративные платформы все интенсивнее интегрируются в бизнес-процессы, объединяя коммуникации, управление задачами и работу с документами между собой.

По мнению Юлии Липатниковой, бизнес-партнера Cloud.ru по вопросам кибербезопасности, развитие корпоративных мессенджеров — часть глобального тренда на обеспечение цифрового суверенитета.

Подобные решения стимулируют создание локальных продуктов, адаптированных под специфические задачи бизнеса и регуляторные требования, обеспечивая повышенный контроль над данными, управляемость и предсказуемость работы, что критически важно для крупных ИТ-компаний.

«К 2027 году около 60–70% средних и крупных российских компаний будут использовать хотя бы одну внутреннюю коммуникационную систему как основной канал для решения рабочих вопросов. Зарубежные мессенджеры сохранятся лишь для внешних чатов и бытовых переписок», — отметил Игорь Бедеров, руководитель компании «Интернет-розыск».

