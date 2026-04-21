«Дайте детям ошибаться»: актриса Аля Майер о воспитании

|
Светлана Стофорандова
Артистка уверена, что каждый ребенок должен пройти свой путь.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Аля Майер уверена, что попытки родителей реализовать собственные мечты через детей — это большая ошибка. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru на премьере драмы «Чужой звонок» в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

По мнению артистки, навязанные цели и комплексы старших лишь мешают подрастающему поколению найти себя.

«Когда родители пытаются диктовать свои, возможно, комплексы или амбиции детям — это всегда плохо заканчивается. Нужно давать каждому человеку возможность совершить свои ошибки и пройти свой путь», — подчеркнула Аля Майер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что часто мамы, которые не реализовали свои детские мечты стать моделями, отправляют дочерей на конкурсы красоты. Однако эта индустрия может негативно влиять на психику детей, смещая их фокус с развития талантов на внешность и «упаковку». Кроме того, подобные мероприятия делают девочек уязвимыми к эмоциональным травмам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:07
На красной ветке метро Москвы временно увеличили интервалы движения
10:48
Наводят страх на противника: как работают «Солнцепеки» на харьковском направлении
10:30
«Машина летела»: подробности смертельного ДТП на Садовом кольце
10:27
Россия доставила в Ливан 27 тонн гуманитарной помощи
10:09
В Ярославле сотрудники ФСБ задержали три группы пособников украинских кол-центров
10:04
В МИД РФ назвали дискриминацией ужесточение выдачи шенгена россиянам

Сейчас читают

Анализ текущего исполнения бюджета США за второй квартал 2026 финансового года
Стрельба у пирамид Теотиуакана: погибла туристка, ранена россиянка
Глава МАГАТЭ заявил, что мир находится на пороге новой гонки ядерных вооружений
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео