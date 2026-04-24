От видеоинженера до легенды: как Алексей Пиманов создал себя и «Человек и закон»

И этот выпуск мы, к сожалению, начинаем с печальной и совершенно неожиданной для всех новости. Сегодня не стало известного телеведущего, режиссера, продюсера, журналиста, автора программы «Человек и закон» Алексея Пиманова. В 64 года у него остановилось сердце.

Голос Алексея Пиманова зазвучал с телеэкрана в середине девяностых. Его программа «Человек и закон» вышла в эфир в то время, когда в стране с законом было откровенно плохо.

«Этим летом я стал невольным свидетелем и даже участником криминальной драмы», — говорил в эфире Алексей Пиманов.

В девяностые на нашу профессию давили со всех сторон. Выдержать тональность, особенно говоря о криминале, было крайне сложно. Алексею Пиманову удавалось. Его «Человек и закон» стал настоящей хроникой эпохи — от уличной преступности до иерархии криминального мира России, от коррупционных дел до хищений в госсекторе. Пиманов задавал стандарты криминальной журналистики.

«Вопросов пока больше, чем ответов, и мы готовы выслушать всех, кто что-то знает или видел», — говорил ведущий.

О нем часто говорили: вот человек, который сделал себя сам. Свой путь на ТВ начал с самого простого — с работы видеоинженером. Устроился в «Останкино» после службы на Байконуре. И прошел весь путь — до ведущего, продюсера, сценариста, режиссера и руководителя крупного медиахолдинга.

«И опять же всегда об этом говорю, что если бы в тот момент, когда я занимался спортом, футболом профессионально, занимался историей, занимался музыкой в детстве, мне бы кто-нибудь сказал, что я сяду на место этих дядек в телевизоре, серьезных таких, которые рассказывают о том, о чем они рассказывали все советское время, я бы, наверное, убил бы человека, потому что представить, что это настолько было не мое», — говорил Алексей Пиманов.

С детства мечтавший стать историком, Алексей Пиманов в девяностые начинает с документального кино на исторические темы — фильмов по закрытым материалам Федеральной службы охраны. Со временем — более широкий круг героев, не только политики, но и люди искусства, такие как советская артистка Фаина Раневская. Соавтор фильма про Раневскую — Леонид Якубович. Рядом с Пимановым всегда главные телевизионные лица страны.

«Я им предлагал просто интересную работу», — говорил Алексей Пиманов.

Но к 2000-м одного телевидения Алексею Пиманову становится мало. Увлечение режиссурой выливается в работу над художественными многосерийными проектами, в том числе в партнерстве с телеканалом РЕН ТВ и Национальной Медиа Группой.

«Алексей был не просто нашим коллегой, он был ближайшим партнером, с которым мы вместе создали такие яркие и любимые зрителем сериалы, как «СМЕРШ», «Грачи», «Операция «Неман», «Зло». Мы все будем помнить Алексея как честного, доброго, открытого человека и настоящего профессионала, живущего своим делом. Весь коллектив МИЦ «Известия», РЕН ТВ и я лично глубоко соболезнуем семье и близким Алексея», — сказал генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

«Глубоко скорбим в связи с уходом Алексея Пиманова — выдающегося журналиста, режиссера, продюсера и общественного деятеля. Ушел из жизни человек, который не только формировал правовую культуру в обществе, но и вдохновлял своим примером коллег и зрителей», — сказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Алексея Пиманова всегда отличало особое чувство истории. Сериалы «СМЕРШ» и «Операция «Неман», да и не только они, — работы на стыке документальной драмы и художественного кино, где сама форма становится способом сохранить правду.

«Он замечательный, творческий, умный, тонкий. Вы знаете, он все время бежал, бежал», — сказал Игорь Прокопенко.

Убежденность и внутренняя необходимость ее отстаивать нередко заставляли Алексея Пиманова идти наперекор, выбирать темы, которые требовали позиции. Фильм «Крым» — попытка через личное зафиксировать события, навсегда изменившие ход истории.

Но страстного человека Алексея Пиманова увлекали не только политика и история. Он с детства болел футболом, подростком играл за второй состав «Локомотива». И эту страсть, любовь к игре он воплотил в фильме «11 молчаливых мужчин» — истории о том, как наши в 45-м выходили на поле против британцев. О времени, о характере, о людях, для которых игра — больше чем спорт.

А получилось, как и все у большого продюсера, режиссера и руководителя Алексея Викторовича Пиманова — о национальной гордости и доблести. И о любви к своему делу.

«Для карьеры я не делал никаких усилий, сверхусилий. Я просто работал. Я очень люблю эту работу», — говорил Алексей Пиманов.

В воскресенье на телеканале РЕН ТВ премьера сериала «Грачи» — последнего спродюсированного Алексеем Пимановым… Увы, так совпало.

