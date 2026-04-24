Замглавы Минприроды Денис Буцаев ушел в отставку

Анастасия Антоненко
Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев покинул свой пост по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Распоряжение председателя правительства России Михаила Мишустина освободить Буцаева от занимаемой должности подписано и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что Буцаев курировал департамент экономики замкнутого цикла, управление цифровизации и публично-правовую компанию «Российский экологический оператор», где отвечал за реформу обращения с твердыми коммунальными отходами и внедрение новых стандартов в сфере переработки мусора.

Денис Буцаев занимал должность замминистра Минприроды РФ с 2025 года. Под его руководством доля отходов, отправляемых на сортировку, выросла практически до 55%, а процент утилизации — почти до 14%.

Он также внедрил приложение «Уберу» для вовлечения граждан в волонтерские уборки и конкурс «Зеленая премия».

В начале апреля о своей отставке объявил глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев.

Он отмечал, что останется жить и работать в регионе. За время работы в статусе мэра города он вместе с жителями реализовал множество важных городских проектов, включая запуск программы «Город 20/30» и благоустройство пространств.

Последние новости

2:23
Врача, пострадавшего в результате нападения мужчины с ножом, прооперировали
2:07
В Подмосковье запретили продажу бензина детям
1:45
От видеоинженера до легенды: как Алексей Пиманов создал себя и «Человек и закон»
1:27
Замглавы Минприроды Денис Буцаев ушел в отставку
1:10
Спрос на корпоративные мессенджеры в России вырос в пять раз
0:50
WP: Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20 в Майами

Сейчас читают

Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
«Всю жизнь друг друга любили»: история Пиманова и Погодиной, похожая на сценарий
Фильм, который не захотел ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Потеря зрения и паразиты: врач раскрыл опасность сырой и слабосоленой рыбы

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео