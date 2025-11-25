«Голодранец был»: почему Охлобыстина миновала звездная болезнь

Только к 40 годам актер стал прилично зарабатывать и получать признание широкой публики.

Охлобыстин: я отдал все долги только в 43 года

Актер Иван Охлобыстин стал прилично зарабатывать только к 40 годам. Об этом артист рассказал 5-tv.ru в эксклюзивном интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» Лане Шевченко.

«Я долги отдал, когда мне было 43 года, потому что я попал на „Интерны“, мне начали платить регулярно, а так мы хрен с солью доедали… Я снимался, я и в „Царе“ уже снялся… Там много сценариев и книги уже выпустил, но все равно голодранец был», — поделился Охлобыстин.

Артист также рассказал, что поздняя популярность оберегла его от звездной болезни и дала ему понять, что он ничем не отличается от других актеров.

«Ну а кто я такой? Я такой же, как все остальные. Я ничем не отличаюсь от актеров там второго плана, третьего плана… Мы все служим одному и тому же. Мы шуты его величества народа», — рассуждает Охлобыстин.

