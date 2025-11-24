МВД РФ объявило в розыск экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина

Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова.
Фото: www.globallookpress.com/Viktor Chernov
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин объявлен в розыск. Информация об этом содержится в базе данных МВД России.
«Следствие заочно возбудило против продюсера „Ласкового мая“ Андрея Разина дело о мошенничестве», — подтвердила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, которая представляет интересы семьи скончавшегося певца Юрия Шатунова.
По версии следствия, Разин в течение длительного времени использовал поддельный договор с автором песен коллектива Сергеем Кузнецовым. На основании этого документа он получал денежные средства, представляясь правообладателем. Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество в особо крупном размере.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Московский суд продлил на полгода домашний арест блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее бывшему супругу Артему Чекалину. Им вменяется незаконный вывод за границу свыше 251 млн рублей.
Согласно решению суда, обвиняемым запрещено покидать место проживания в ночное время, а ходатайство защиты о возвращении дела в прокуратуру было отклонено.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?