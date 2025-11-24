МВД РФ объявило в розыск экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 67 0

Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова.

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин объявлен в розыск

Фото: www.globallookpress.com/Viktor Chernov

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин объявлен в розыск. Информация об этом содержится в базе данных МВД России.

«Следствие заочно возбудило против продюсера „Ласкового мая“ Андрея Разина дело о мошенничестве», — подтвердила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, которая представляет интересы семьи скончавшегося певца Юрия Шатунова.

По версии следствия, Разин в течение длительного времени использовал поддельный договор с автором песен коллектива Сергеем Кузнецовым. На основании этого документа он получал денежные средства, представляясь правообладателем. Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество в особо крупном размере.

