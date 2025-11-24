Суд продлил на полгода домашний арест блогерам Чекалиным

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Они обвиняются в незаконном выводе за рубеж более 251 миллионов рублей.

Лерчек продлили домашний арест

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Московский суд продлил на шесть месяцев домашний арест блогеру Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, и ее бывшему супругу Артему Чекалину, обвиняемым в незаконном выводе за рубеж более 251 миллионов рублей. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат обвиняемых.

Согласно решению суда, Чекалиным запрещено покидать место проживания в ночное время. Кроме того, суд отклонил ходатайство защиты о направлении уголовного дела обратно в прокуратуру для устранения нарушений.

По данным следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года Чекалины вместе с предполагаемыми соучастниками проводили валютные операции через интернет-фитнес-марафоны. Следствие утверждает, что они перевели свыше 251,6 миллионов рублей на счет иностранной организации, предоставив банку, контролирующему валютные операции, документы с недостоверными сведениями о назначении платежей.

Ранее 5-tv.ru информировал, что Лерчек подтвердила свою беременность.

