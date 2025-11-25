Скука и холод: почему мужчины и женщины теряют интерес к сексу

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 64 0

Отношения не должны стать жертвами бытовых моментов.

Почему мужчины теряют интерес к сексу

Фото: www.globallookpress.com/Erik Reis - IKOstudio

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Женщина теряет интерес к сексу, если мужчина не уделяет ей внимания

Женщина теряет интерес к интимной близости, когда партнер перестает уделять ей внимание, а мужчина — когда ему не хватает разнообразия. Об этом в беседе с Life.ru рассказала психолог Марианна Абравитова.

«Я сейчас говорю и о тех мужчинах, которые верные, которые любят свою жену, но все равно им не хватает вот этой новизны, вот чего-то такого, что могло показать им другую грань в семейных отношениях и в сексе», — объяснила Абравитова.

Кроме того, мужчина может подсесть на просмотр эротических видео, потому что такая новизна поднимает градус его возбуждения, в то время как с женой ему уже скучно.

При этом женщину мало беспокоит однообразие в сексе, но она точно заметит, если партнер перестанет уделять ей внимание, увлекшись, например, компьютерными играми.

Абравитова отметила, что в отношениях важно слышать и слушать друг друга и считывать потребности партнера, не разрушая семью скукой и бытом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как вернуть сексуальное желание в отношения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:28
Газа может не хватить: подземные хранилища в ЕС заполнены менее, чем на 80%
23:11
Вся правда о витаминах группы B: кому и как их правильно принимать
22:59
Российская женская сборная по шахматам вернулась в Москву победителем чемпионата мира
22:49
Обирают до нитки: аферисты адаптировали жилищную схему обмана под транспорт
22:40
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным
22:31
Провокация Киева с якобы российским БПЛА в Румынии и Молдавии с треском провалилась

Сейчас читают

Убийство родственниц Прохора Шаляпина снова будут расследовать
Месяц тишины: тайна пропажи россиянки с сыном в Турции обрастает пугающими версиями
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео