Дело не в чувствах: что молодые россияне считают главными убийцами страсти

Life.ru: Мужчины занимаются сексом чаще женщин

Мужчины в возрасте 18–24 лет чаще женщин занимаются сексом. Такие данные показал опрос Life.ru. Согласно результатам исследования, 34% опрошенных мужчин занимаются сексом 2–3 раза в неделю. Еще 24% сообщили о 5–7 контактах в неделю, а 18% — о частоте не чаще одного раза в неделю.

Женщины чаще называют показатель 2–3 раза в неделю, при этом значительная часть опрошенных отмечает интимную близость один раз в неделю или реже. Вариант «более 7 раз в неделю» среди девушек практически не набрал голосов.

При этом россияне указали, что мешает поддерживать страсть в отношениях. Мужчины чаще всего называют предсказуемый секс с «избитой техникой», а также обиды на партнера, семейные конфликты и ощущение, что интим «по расписанию». Женщины в первую очередь указывают на зависимость партнера от телефона, видеоигр и порнографии. Также их раздражает эмоциональная отдаленность, разное либидо и чрезмерная занятость партнера.

Эксперты отмечают, что такие данные отражают общую тенденцию: страсть в отношениях чаще страдает не из-за отсутствия чувств, а из-за рутины, цифровой зависимости и недостатка живого общения между партнерами.

Опрос проводился среди молодых людей 18–24 лет с использованием платформы, предназначенной для анкетирования, маркетинговых и продуктовых исследований.

