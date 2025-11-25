Блогерам приготовиться: штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях достигнут 1 млн

Запрещенные в России соцсети становятся еще менее привлекательными для отечественных блогеров. Особенно после сегодняшней новости о том, что штрафы за размещение рекламы на таких ресурсах вырастут в сотни раз. Рекламные контракты в этом случае сильно дорожают и теряют смысл. Корреспондент «Известий» Павел Кузнецов разбирался в тонкостях новой инициативы.

Кто бы знал, что распаковка косметики приводит в суд? Девчонки, вы там как-то поаккуратней со своими видеоотзывами. Женский взгляд и совет, конечно, важны. Но вот блогеру Асе Сивоконевой из Омска теперь грозит штраф за короткий ролик с обзором косметики.

За все 44 секунды Ася Сивоконева ни разу не назвала ни одного бренда. Логотипы на упаковках едва ли разберешь. Тем не менее в антимонопольной службе присмотрелись и разобрали. И завели дело — первое в стране за незаконную рекламу в незаконной соцсети.

«Я ИП, и мне документы, дело пришло на ИП. Какой штраф грозит — мы пока не знаем. Юрист занимается этим вопросом, составляет правовую позицию. Мы надеемся, что у нас получится оспорить», — говорит блогер Ася Сивоконева.

Новые запреты для людей, выкладывающих в Сеть контент, вступили в силу еще 1 сентября. Но только сейчас эти правила начинают применять на практике.

Суть в том, что теперь нельзя что-либо рекламировать на ресурсах, признанных нежелательными или запрещенными в России. Иначе грозят крупные штрафы: от двух тысяч и до полумиллиона.

Идея запрета понятна — нелегальные соцсети на то и стали нелегальными, потому что их заграничные владельцы прямо нарушают российские законы.

«Сейчас многие коллеги по цеху опасаются прямо совсем в лоб что-то делать, поэтому избегают этого. Но есть нюансы, потому что если к блогеру обращается крупный бренд и этот бренд готов на то, что будет нарушение некоторое, и блогер готов, что будет это нарушение, то в стоимость рекламы зашивается штраф», — рассказал блогер Сергей Романов.

Ну, а сколько блогеров, кто, например, снимает обзоры на товары? На что угодно: мальчики — на машины и электронику, девочки — на ту же косметику, отели, достопримечательности. Кстати, про достопримечательности, вернее, про адрес их расположения.

Когда идешь по улице и делаешь красивое фото, а затем публикуешь его в запрещенной соцсети и ставишь геометку. Мол, вот, в центре Москвы — красота какая. Получается, рекламируешь или нет?

Именно в такой скрытой рекламе заподозрили супругу юмориста Евгения Петросяна. На ее страничке в последнее время уж как-то много стало красивых мест. И везде Татьяна Брухунова отмечала геолокацию с названиями. Хейтеры говорят: незаконно, сама Брухунова парирует: просто глаз радуется, что аж хочется поделиться.

«За каждую конфетку, за катание на катамаране я плачу», — говорит Татьяна Брухунова.

А что, если блогер рекламирует торты собственного производства? Таких кондитеров очень много. Как им без саморекламы? Получается, так и их можно штрафовать. Получается, так и без бизнеса можно остаться.

«Я не столько зарабатываю, чтобы платить такие штрафы. При том, что я плачу еще и налоги. Плохого я ничего не делаю. Мне проще вообще ничего не говорить. Лучше не показывать. Все свои работы призовые я дарю своей маме», — говорит кондитер Оксана Милованова.

Пока административное дело Аси Сивоконевой — первое в стране. И наверняка какие-то подходы к назначению штрафов за рекламу будут меняться. Но все же запрещенные соцсети — на то и запрещенные.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

