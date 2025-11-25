Силы потрачены, а эффекта нет: ТОП-3 бесполезных упражнений на похудение

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 43 0

Некоторые физические нагрузки помогают в укреплении мышц, однако не подходят для жиросжигания.

ТОП-3 бесполезных упражнений на похудение

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тренер Волкова: планка, скручивания и обруч не помогают в потере лишнего веса

Далеко не все популярные упражнения помогают в эффективной борьбе с лишним весом. В интервью Газете.ру тренер Наталья Волкова рассказала, какие физические нагрузки значительно переоценены.

Фото: 5-tv.ru

 В первую очередь, тренер назвала скручивания на пресс, во время которых прорабатываются прямая и косая мышцы живота. Однако это упражнение не требует большого количества энергии, а значит сжигается мало калорий.

«Вместо скручиваний в тренировку можно включить высокие подъемы коленей на месте», — посоветовала Волкова.

На втором месте по бесполезности в похудении — кручение обруча. По словам эксперта, оно улучшает координацию и повышает тонус тела, но энергозатраты также малы.

Фото: www.globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON

«Для видимого эффекта следует заменить его на берпи или прыжки со скакалкой, если нет противопоказаний», — порекомендовала тренер.

Долгие статические планки также оказались в этом списке. По мнению тренера, они помогают укрепить мышцы корпуса, но не ускоряют процесс жиросжигания. Лучше всего их включать в динамическую тренировку, которая поможет проработать как пресс, так и форму тела в целом.

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Волкова подчеркнула, что для грамотного похудения стоит выбирать упражнения, направленные на равномерную проработку всего тела. Также важно сжигать большее количество калорий, чем было употреблено за день.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, красивую осанку и грациозные движения можно развивать в любом возрасте. Об этом рассказала балерина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.92
-0.10 91.37
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:28
Продавщица 5 часов держала в заложниках сотрудников Роспотребнадзора в Оренбурге
10:27
Сотрудники ФСБ пресекли теракт на территории храма в Калининградской области
10:13
«Как наркотик»: Охлобыстин о детях и внуках
9:58
«Не говорят о смерти»: почему пропавшую семью Усольцевых могут не признать погибшей
9:41
Трамп «помиловал» двух индеек — Курлыка и Вихлюн избежали духовки
9:28
Матвиенко: Россия воюет не с Украиной, это НАТО воюет с РФ «руками украинцев»

Сейчас читают

Варшава поставила США ультиматум: никакого мирного процесса по Украине без Польши
Дневник боли: за что Нонна Мордюкова корила себя до конца жизни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году