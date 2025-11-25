Силы потрачены, а эффекта нет: ТОП-3 бесполезных упражнений на похудение

Некоторые физические нагрузки помогают в укреплении мышц, однако не подходят для жиросжигания.
Фото: 5-tv.ru
Тренер Волкова: планка, скручивания и обруч не помогают в потере лишнего веса
Далеко не все популярные упражнения помогают в эффективной борьбе с лишним весом. В интервью Газете.ру тренер Наталья Волкова рассказала, какие физические нагрузки значительно переоценены.
В первую очередь, тренер назвала скручивания на пресс, во время которых прорабатываются прямая и косая мышцы живота. Однако это упражнение не требует большого количества энергии, а значит сжигается мало калорий.
«Вместо скручиваний в тренировку можно включить высокие подъемы коленей на месте», — посоветовала Волкова.
На втором месте по бесполезности в похудении — кручение обруча. По словам эксперта, оно улучшает координацию и повышает тонус тела, но энергозатраты также малы.
«Для видимого эффекта следует заменить его на берпи или прыжки со скакалкой, если нет противопоказаний», — порекомендовала тренер.
Долгие статические планки также оказались в этом списке. По мнению тренера, они помогают укрепить мышцы корпуса, но не ускоряют процесс жиросжигания. Лучше всего их включать в динамическую тренировку, которая поможет проработать как пресс, так и форму тела в целом.
Волкова подчеркнула, что для грамотного похудения стоит выбирать упражнения, направленные на равномерную проработку всего тела. Также важно сжигать большее количество калорий, чем было употреблено за день.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, красивую осанку и грациозные движения можно развивать в любом возрасте. Об этом рассказала балерина.
