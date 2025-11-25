Сергей Безруков через суд потребовал запретить продажу масок с его лицом

Анастасия Антоненко
Использование имени, фамилии и изображения актера происходило без его согласия.

Безруков обратился в суд из-за продажи масок с его лицом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова

Народный артист России Сергей Безруков подал иск в Хамовнический районный суд Москвы из-за выставленных на продажу масок с его лицом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы в мессенджере Telegram.

В исковом документе ответчиком указана ИП Соболевская К. О. Предприниматель продает на маркетплейсах Wildberries и Ozon «Карнавальные маски на лицо Сергей Безруков», а также тканевые маски с изображением лица артиста», сообщается в официальном документе.

Безруков указал, что использование его имени, фамилии и изображения происходило без согласия, тем самым нарушая его право на защиту персональных данных.

Актер хочет, чтобы суд запретил Соболевской распространять его персональные данные в интернете. Кроме того, он рассчитывает на взыскание с нее компенсации морального вреда. Сумма исковых требований не уточняется, а дата рассмотрения заявления пока остается неизвестной.

В популярных маркетплейсах по запросу «маски знаменитостей» можно найти порядка 5000 карточек товаров с масками, на которых изображены лица знаменитостей. Среди них — король эстрады Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Николай Басков, Леонид Якубович, а также президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

