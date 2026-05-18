«Терпела от меня многое»: Яна Кошкина рассказала о драках с сестрой

Яна Кошкина в драке травмировала сестре ухо

Актриса Яна Кошкина в детстве досаждала своей сестре Ренате. Артистку цитирует издание 7Дней.ru.

Знаменитость призналась, что восхищалась старшей сестрой и с детства старалась быть на нее похожей, но при этом отношения у них были непростыми.

«Тяжело быть моей сестрой, она с детства терпела от меня много. Я была настоящим сорванцом. Даже иногда дрались. Я очень активная, а она спокойная. Однажды в игре я порвала ей ухо. Я так плакала, мне было ее очень жаль. Представила, как ей, наверное, больно. До сих пор прошу у нее прощения за свое детское поведение. Не знаю, почему я была такой», — рассказала Кошкина.

Мама актрисы, по ее словам актрисы, по-разному относилась к дочерям, считая Ренату неинтересной. Но и Яне с ней было непросто, считает Кошкина. Женщина запрещает на людях называть себя мамой и просит обращаться к ней только по имени. Если же дочь забудется и обратиться к ней не так, как того хочется родительницы, то последняя перестает с ней разговаривать.

