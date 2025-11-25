Следствие установило размер ущерба по делу Андрея Разина

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 66 0

Бывший продюсер группы «Ласковый май» объявлен в межгосударственный розыск.

Какой ущерб нанес бывший продюсер группы Ласковый май Разин

Фото: www.globallookpress.com/Viktor Chernov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ТАСС: размер ущерба по делу Андрея Разина составил около 500 миллионов рублей

Следствие установило, что размер ущерба по уголовному делу в отношении бывшего продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, составляет около 500 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«По результатам проведенной в рамках расследования уголовного дела экспертизы установлено, что материальный ущерб составил около 500 млн рублей. Вместе с тем сумма пока неокончательная и может измениться к концу следствия», — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что бывший продюсер объявлен в межгосударственный розыск. Источники ТАСС подчеркнули, что в отношении Разина заочно вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Кроме того, как сообщает ТАСС, адвокат семьи Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская подтвердила информацию. Она отметила, что уголовное дело против Разина было возбуждено еще в 2021 году. Его обвиняли в незаконном присвоении денег Сергея Кузнецова, который тот должен был получить в качестве лицензионного вознаграждения. При этом вдова поэта признана потерпевшей стороной.

Разину грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие установило, что Разин долгое время использовал поддельный договор, чтобы присваивать себе роялти с его творчества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Андрею Разину официально предъявлено обвинение в крупном мошенничестве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.92
-0.10 91.37
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:28
Продавщица 5 часов держала в заложниках сотрудников Роспотребнадзора в Оренбурге
10:27
Сотрудники ФСБ пресекли теракт на территории храма в Калининградской области
10:13
«Как наркотик»: Охлобыстин о детях и внуках
9:58
«Не говорят о смерти»: почему пропавшую семью Усольцевых могут не признать погибшей
9:41
Трамп «помиловал» двух индеек — Курлыка и Вихлюн избежали духовки
9:28
Матвиенко: Россия воюет не с Украиной, это НАТО воюет с РФ «руками украинцев»

Сейчас читают

Варшава поставила США ультиматум: никакого мирного процесса по Украине без Польши
Дневник боли: за что Нонна Мордюкова корила себя до конца жизни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году