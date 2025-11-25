Следствие установило размер ущерба по делу Андрея Разина

ТАСС: размер ущерба по делу Андрея Разина составил около 500 миллионов рублей

Следствие установило, что размер ущерба по уголовному делу в отношении бывшего продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, составляет около 500 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«По результатам проведенной в рамках расследования уголовного дела экспертизы установлено, что материальный ущерб составил около 500 млн рублей. Вместе с тем сумма пока неокончательная и может измениться к концу следствия», — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что бывший продюсер объявлен в межгосударственный розыск. Источники ТАСС подчеркнули, что в отношении Разина заочно вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Кроме того, как сообщает ТАСС, адвокат семьи Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская подтвердила информацию. Она отметила, что уголовное дело против Разина было возбуждено еще в 2021 году. Его обвиняли в незаконном присвоении денег Сергея Кузнецова, который тот должен был получить в качестве лицензионного вознаграждения. При этом вдова поэта признана потерпевшей стороной.

Разину грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие установило, что Разин долгое время использовал поддельный договор, чтобы присваивать себе роялти с его творчества.

