Продавщица 5 часов держала в заложниках сотрудников Роспотребнадзора в Оренбурге

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 80 0

В дело вмешался ОМОН.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; СУ СК России по Оренбургской области; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Оренбурге продавщица магазина удерживала четырех сотрудников Роспотребнадзора, заперев их внутри торговой точки. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Следствие установило, что инцидент произошел в магазине на улице Комсомольской, который принадлежит супругу женщины. Когда специалисты Роспотребнадзора прибыли для контрольной проверки, продавщица закрыла входную дверь на ключ снаружи, пытаясь воспрепятствовать инспекции. В итоге четверо проверяющих оказались заблокированы в помещении и провели там более пяти часов.

Ситуацию удалось разрешить только после прибытия ОМОН Росгвардии и сотрудников Следственного комитета. Женщину задержали, ей предъявлено обвинение по пункту «ж» части 2 статьи 127 УК РФ — «незаконное лишение свободы двух и более лиц». Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы либо обязательных работ. По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения, однако детали не раскрываются.

Ранее в Екатеринбурге двое подростков устроили опасную выходку в продуктовом магазине «Магнит», забросив внутрь светошумовую гранату. Об этом написал портал E1.ru.

На опубликованных кадрах видно, как в торговый зал влетает пиротехническое устройство и спустя секунду срабатывает. Продавщица и покупательница с ребенком явно испугались — реакция людей показывает, что взрыв прозвучал неожиданно и был достаточно громким.

Очевидец рассказал, что гранату бросили двое несовершеннолетних. После случившегося персонал магазина вызвал полицию, однако нарушители к моменту приезда стражей порядка уже убежали. По факту произошедшего началась проверка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Фестиваль «Московские сезоны в Пекине» отметили национальной премией Китая
23:28
Газа может не хватить: подземные хранилища в ЕС заполнены менее, чем на 80%
23:11
Вся правда о витаминах группы B: кому и как их правильно принимать
22:59
Российская женская сборная по шахматам вернулась в Москву победителем чемпионата мира
22:49
Обирают до нитки: аферисты адаптировали жилищную схему обмана под транспорт
22:40
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным

Сейчас читают

Убийство родственниц Прохора Шаляпина снова будут расследовать
Месяц тишины: тайна пропажи россиянки с сыном в Турции обрастает пугающими версиями
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео