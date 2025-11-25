Продавщица 5 часов держала в заложниках сотрудников Роспотребнадзора в Оренбурге

В Оренбурге продавщица магазина удерживала четырех сотрудников Роспотребнадзора, заперев их внутри торговой точки. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Следствие установило, что инцидент произошел в магазине на улице Комсомольской, который принадлежит супругу женщины. Когда специалисты Роспотребнадзора прибыли для контрольной проверки, продавщица закрыла входную дверь на ключ снаружи, пытаясь воспрепятствовать инспекции. В итоге четверо проверяющих оказались заблокированы в помещении и провели там более пяти часов.

Ситуацию удалось разрешить только после прибытия ОМОН Росгвардии и сотрудников Следственного комитета. Женщину задержали, ей предъявлено обвинение по пункту «ж» части 2 статьи 127 УК РФ — «незаконное лишение свободы двух и более лиц». Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы либо обязательных работ. По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения, однако детали не раскрываются.

Ранее в Екатеринбурге двое подростков устроили опасную выходку в продуктовом магазине «Магнит», забросив внутрь светошумовую гранату. Об этом написал портал E1.ru.

На опубликованных кадрах видно, как в торговый зал влетает пиротехническое устройство и спустя секунду срабатывает. Продавщица и покупательница с ребенком явно испугались — реакция людей показывает, что взрыв прозвучал неожиданно и был достаточно громким.

Очевидец рассказал, что гранату бросили двое несовершеннолетних. После случившегося персонал магазина вызвал полицию, однако нарушители к моменту приезда стражей порядка уже убежали. По факту произошедшего началась проверка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.