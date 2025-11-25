Трамп «помиловал» двух индеек — Курлыка и Вихлюн избежали духовки

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Эта традиция берет начало с 1963 года.

Зачем Трамп помиловал двух индеек

Фото: Reuters/Nathan Howard

Дональд Трамп помиловал двух индеек в честь Дня благодарения

Президент США Дональд Трамп по традиции ко Дню благодарения помилует двух индеек — в этом году от праздничного стола будут спасены птицы по имени Курлыка и Вихлюн. Об этом сообщил Белый дом.

«Приветствуем: Курлыка и Вихлюн», — заявила пресс-служба администрации, опубликовав видео с птицами в соцсети Х.

Обряд президентского «помилования» индеек ведет свою историю с 1963 года, когда Джон Кеннеди впервые отказался принимать от Национальной федерации производителей индеек птицу как праздничное блюдо. Индейка считается главным угощением на День благодарения, который ежегодно отмечают в четвертый четверг ноября.

Для «помилованных» традиционно придумывают забавные биографии: Вихлюну приписали мечту стать талисманом спортивной команды штата, а Курлыке — любовь к бисквитам. В этом году церемония станет первой для Трампа после начала его нового президентского срока.

Ранее Трамп опубликовал в Truth Social репост необычного изображения, созданного нейросетью. На иллюстрации бывший президент США изображен в роли императора — в массивных золотых доспехах и на троне, украшенном фигурой хищной птицы, напоминающей белоголового орлана.

Перед троном расположены фигуры людей в строгих костюмах, стоящих на коленях. По внешнему виду они напоминают известных политиков Европы — среди них угадываются черты канцлера ФРГ Фридриха Мерца, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

