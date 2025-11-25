Плакал от счастья: редчайший цветок нашли в Индонезии

Бутоны растения могут достигать метра в диаметре.

Редчайший цветок нашли в джунглях Индонезии

Редчайший цветок нашли в джунглях Индонезии. Биологи наткнулись на настоящий «священный грааль» — раффлезию, также известную как «трупная лилия».

Ее цветы — одни из самых крупных в мире. Бутоны могут достигать метра в диаметре, причем зреют они месяцами, а раскрываются всего на несколько дней. Как раз в этот момент растение и обнаружили исследователи. Один из них даже расплакался от счастья. Ведь он охотился за этим уникальнейшим цветком 13 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Западной Австралии биологи из Университета Кертина объявили об открытии нового вида пчелы — Люцифер (Megachile Hackeriapis Lucifer), отличающегося необычными рогами на голове.

Открытие принадлежит исследователю Кейт Прендергаст из Школы молекулярных и биологических наук. Ученая обнаружила насекомое еще в 2019 году, когда изучала редкий вид дикорастущего цветка, находящегося под угрозой исчезновения.

