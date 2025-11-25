Плакал от счастья: редчайший цветок нашли в Индонезии

Редчайший цветок нашли в джунглях Индонезии

Редчайший цветок нашли в джунглях Индонезии. Биологи наткнулись на настоящий «священный грааль» — раффлезию, также известную как «трупная лилия».

Ее цветы — одни из самых крупных в мире. Бутоны могут достигать метра в диаметре, причем зреют они месяцами, а раскрываются всего на несколько дней. Как раз в этот момент растение и обнаружили исследователи. Один из них даже расплакался от счастья. Ведь он охотился за этим уникальнейшим цветком 13 лет.

