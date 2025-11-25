Луи Саркози: часть мигрантов во Франции должны отправиться в армию

Часть легальных мигрантов во Франции должны служить в армии. С таким предложением выступил Луи Саркози — сын бывшего президента этой республики Николя Саркози в эфире радио RMC.

«Почему бы не сделать лотерею — скажем, 10%, — где все новые легальные мигранты были бы обязаны служить в армии? Вы хотите стать французами? Очень хорошо. У этого есть цена», — заявил Луи.

Кроме того, так можно частично решить и вопрос мелкой преступности, уверен он. За небольшие правонарушения молодых людей тоже можно отправлять на военную службу.

Сын экс-президента подчеркнул, что во Франции миграционная проблема стоит очень остро. К тому же в стране нет единства среди населения и возникают сложности с ассимиляцией через армию. А подобное решение, по мнению Саркози-младшего, может быть эффективно.

