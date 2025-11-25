«Хотите стать французами?» — сын Саркози о службе мигрантов в армии по лотерее
Это цена, которую, по его мнению, должны заплатить приезжие за гражданство в Пятой республике.
Фото: 5-tv.ru
Луи Саркози: часть мигрантов во Франции должны отправиться в армию
Часть легальных мигрантов во Франции должны служить в армии. С таким предложением выступил Луи Саркози — сын бывшего президента этой республики Николя Саркози в эфире радио RMC.
«Почему бы не сделать лотерею — скажем, 10%, — где все новые легальные мигранты были бы обязаны служить в армии? Вы хотите стать французами? Очень хорошо. У этого есть цена», — заявил Луи.
Кроме того, так можно частично решить и вопрос мелкой преступности, уверен он. За небольшие правонарушения молодых людей тоже можно отправлять на военную службу.
Сын экс-президента подчеркнул, что во Франции миграционная проблема стоит очень остро. К тому же в стране нет единства среди населения и возникают сложности с ассимиляцией через армию. А подобное решение, по мнению Саркози-младшего, может быть эффективно.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что внук президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль назвал политику России примером для многих стран.
