«Охотница на вампиров»: россиянка явилась в суд с осиновым колом

В Омске россиянка явилась в суд с осиновым колом

В Омске сотрудники Центрального районного суда изъяли у 50-летней местной жительницы осиновый кол, который она пыталась пронести с собой на заседание. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По данным канала, женщина заявила приставам, что предмет является ее талисманом и предназначен для «защиты от вампиров». Она пояснила, что не собиралась входить в здание суда без этого «оружия» и рассчитывала при необходимости использовать его «по назначению».

Приставы попытались успокоить гражданку, уверив, что опасность ей не угрожает, однако та долго сопротивлялась и не соглашалась сдавать предмет. В итоге сотрудники убедили ее передать кол на хранение.

