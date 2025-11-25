«Охотница на вампиров»: россиянка явилась в суд с осиновым колом

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 48 0

Она рассчитывала при необходимости использовать его «по назначению».

В Омске женщина явилась в суд с осиновым колом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В Омске россиянка явилась в суд с осиновым колом

В Омске сотрудники Центрального районного суда изъяли у 50-летней местной жительницы осиновый кол, который она пыталась пронести с собой на заседание. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По данным канала, женщина заявила приставам, что предмет является ее талисманом и предназначен для «защиты от вампиров». Она пояснила, что не собиралась входить в здание суда без этого «оружия» и рассчитывала при необходимости использовать его «по назначению».

Приставы попытались успокоить гражданку, уверив, что опасность ей не угрожает, однако та долго сопротивлялась и не соглашалась сдавать предмет. В итоге сотрудники убедили ее передать кол на хранение.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Омске 16-летнюю школьницу осудили на полтора года лишения свободы в воспитательной колонии за убийство новорожденного сына.

Девушка признана виновной по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Как уточнили в прокуратуре, инцидент произошел 18 июля в одной из гостиниц Омска.

