Польза не только для иммунитета: что дает организму жимолость

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 60 0

Обычная сезонная ягода может удивить своими свойствами.

Какими полезными свойствами обладает жимолость

Фото: Matthias Bein/ТАСС

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Диетолог порекомендовала съедать до 200 граммов жимолости в день

Жимолость по своим полезным свойствам может конкурировать с черникой и при умеренном употреблении способна стать ценным элементом рациона. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог и терапевт Александра Разаренова.

Специалист объяснила, что насыщенный темно-фиолетовый оттенок ягоды свидетельствует о высоком содержании антоцианов и полифенолов — веществ, обладающих выраженными антиоксидантными свойствами. Они также помогают защищать клетки от окислительного стресса и поддерживают нормальный обмен веществ. Кроме того, жимолость содержит витамин С, калий, марганец, пищевые волокна, органические кислоты и флавоноиды.

По словам врача, ягода также представляет интерес для поддержания здоровья сердца и сосудов, поскольку способствует снижению воспалительных процессов и помогает организму справляться с оксидативным стрессом. Кроме того, жимолость может положительно влиять на работу кишечника, поддерживать иммунитет и быть полезной людям, следящим за весом, благодаря низкой калорийности.

Однако у ягоды есть и ограничения. Эксперт предупредила, что от употребления стоит отказаться при индивидуальной непереносимости, а также соблюдать осторожность при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта.

«Есть противопоказания со стороны индивидуальной аллергии на ягоды. Нужно отслеживать аллергические реакции; при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта. <…> И если у человека есть тенденция к послаблению стула, то большие порции могут иногда усиливать вот этот вот эффект», — предупредила Разаренова.

Оптимальной нормой специалист назвала 100–200 граммов жимолости в день, что позволяет получить максимум пользы и избежать возможных побочных эффектов.

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