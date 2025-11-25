Могут сжечь заживо: как живут люди в туннелях под Лас-Вегасом

Mirror: блогер показал, как живут люди в туннелях под Лас-Вегасом

Турецкий блогер-путешественник Рухи Ченет заявил, что спустился в подземные туннели Лас-Вегаса, чтобы показать, как выживают так называемые «люди-кроты». Он исследует самые труднодоступные места и рассказывает о хаотичной жизни обитателей подземки — многокилометрового лабиринта под улицами Города грехов. Об этом сообщает Mirror.

По словам автора, под роскошью и неоном Лас-Вегаса скрывается сеть бетонных туннелей, где, по некоторым данным, живут до 1500 бездомных. В своем ролике, который он назвал «крупнейшим в мире подземным сообществом», Ченет объединился с мужчиной, много лет проведшим в туннелях и согласившимся провести его по самым темным участкам.

Проводник предупредил блогера о постоянном риске: он показал назальные спреи, которые носят с собой обитатели туннелей на случай передозировки, и рассказал о смертельно опасных наводнениях. Один из жителей признался, что потерял в затоплениях двух друзей.

Продвигаясь вглубь, блогер встретил еще одного мужчину, который призвал держаться подальше от дальних участков. Там, по его словам, туннели становятся все уже, а внутри могут находиться служебные помещения, где может быть кто угодно. Он предположил, что в таких местах людей могут похищать или сжечь заживо.

Темой насилия пропитаны многие разговоры, которые блогер вел с жителями подземки. Один из них рассказал, что на него однажды напали. Он сделал импровизированный коктейль Молотова из пластиковой корзины — по его словам, только это спасло ему жизнь.

«Три кубинских чувака. Один пришел ко мне с этим чертовым мачете… но я справился», — поделился обитатель туннелей.

Двигаясь вперед с факелами, исследователи видели завалы мусора, битое стекло и самодельные палатки, в которых живут люди. Еще один мужчина рассказывал, что раньше здесь было чувство общности, но теперь многие ни о ком не думают. Он вспомнил, как неизвестный поджег мусор рядом с его укрытием и едва не погубил его кота.

Женщина, которая прожила в туннелях восемь или девять лет, призналась, что во время дождей здесь «очень страшно». А другой мужчина рассказал, что выживает со своим псом на воде из пожарного гидранта, ворованной еде и продовольственных талонах. Он также показал шрам на лбу — по его словам, его ударили доской во время конфликта из-за велосипеда.

На вопрос, видел ли он смерть, мужчина ответил, что стал свидетелем убийства: услышал шаги, два выстрела, а затем увидел человека в белой футболке, которая на глазах окрашивалась в алый.

Когда Ченет наконец выбрался на поверхность, он вышел прямо напротив Caesars Palace — одного из самых известных казино Лас-Вегаса. По его словам, подземная реальность, скрытая под улицами города, — это «драма».

