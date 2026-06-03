Погодный монстр просыпается: планету может накрыть аномальной жарой

Daily Mail: планету может накрыть волной аномальной жары

Планете снова грозит Эль-Ниньо — климатическое явление, при котором поверхность центральной и восточной части тропического Тихого океана становится теплее обычного.

Издание Daily Mail предупредило о риске «супер-Эль-Ниньо», однако официальные прогнозы осторожнее: Всемирная метеорологическая организация (WMO) оценивает вероятность Эль-Ниньо в июне–августе 2026 года в 80%, NOAA — в 82% на период май–июль.

Эль-Ниньо меняет климат не локально, а через всю атмосферу. В одних регионах усиливается жара и засуха, в других растет риск ливней и наводнений. Чем теплее общий климат, тем тяжелее последствия.

Что происходит

По данным WMO, теплые воды в Тихом океане уже подпитывают развитие Эль-Ниньо. Под поверхностью океана накоплен большой запас тепла: в тропической части Тихого океана аномалии температуры на глубине превышали шесть градусов.

Это тепло может выйти к поверхности и усилить атмосферные процессы. Поэтому климат получает дополнительный толчок: жара становится вероятнее, осадки перераспределяются резче, экстремальная погода учащается.

Почему это опасно

Эль-Ниньо обычно повышает среднюю глобальную температуру. Если он совпадает с антропогенным потеплением, жара получает усиление.

WMO предупреждает: вероятное Эль-Ниньо может усилить засухи, сильные дожди, морские и наземные волны жары. В июне–августе температуры выше нормы прогнозируются почти повсеместно.

Это не значит, что жара будет одинаковой во всех странах. Эль-Ниньо не работает как один гигантский обогреватель. Он меняет циркуляцию атмосферы, поэтому климат в разных регионах реагирует по-разному.

Где ударит

Reuters со ссылкой на WMO пишет, что Эль-Ниньо может принести более жаркую и влажную погоду в части Южной Америки, США, на Африканский Рог и в Центральную Азию. Дефицит осадков вероятен в Австралии, Центральной Америке, Индонезии и Южной Азии.

Для сельского хозяйства это прямой риск. Жара и засуха бьют по урожаю, ливни смывают посевы, сбои муссонов влияют на воду и продовольствие. Климат в таком режиме становится не просто жарче, а дороже.

Будет ли рекорд

Сила нового Эль-Ниньо пока не ясна. WMO допускает, что событие будет как минимум умеренным и, возможно, сильным. NOAA прогнозирует сохранение Эль-Ниньо через зиму Северного полушария 2026–2027 годов с вероятностью 96%.

Прошлый Эль-Ниньо 2023–2024 годов вошел в пятерку сильнейших за время наблюдений и сыграл роль в рекордной жаре 2024 года. Если новый Эль-Ниньо окажется мощным, климат может снова выйти к рекордным температурам.

Что страшнее жары

Главная угроза — не только жара как цифра на термометре. Опасны ночи без охлаждения, перегрев городов, засуха, пожары, рост нагрузки на энергосистемы, дефицит воды и провалы урожая.

Жара также повышает риски для пожилых, детей, людей с болезнями сердца и дыхательной системы. При высокой влажности тело хуже охлаждается, и даже не самая рекордная температура становится опасной.

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