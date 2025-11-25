Макрон: коалиция желающих не планирует размещать войска на украинском фронте

Так называемая «коалиция желающих» не намерена размещать войска на украинском фронте. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире радио RTL.

«Мы никогда не планировали размещение в зоне фронта, поскольку это не наша задача», — отметил он.

Однако совсем отказываться о введении войск на территорию Незалежной Европа не хочет. Макрон пояснил, что в будущем на «второй линии, вдали от фронта» в Киеве и в Одессе будут находиться военные из Франции, Турции и Великобритании. Они разместятся на Украине уже после подписания мирного договора. И якобы будут обеспечивать безопасность и проводить обучение, заверил Макрон.

При этом одно из ключевых условий России — это не допустить вступление Украины в НАТО и не позволить на ее территории размещать военных из стран Североатлантического альянса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Россия воюет не с Украиной, это блоком НАТО воюет с РФ «руками украинцев», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.