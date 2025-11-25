В Москве состоится XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес»

В Москве 2 декабря пройдет XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес», организованный компанией «Иннопрактика» совместно с МГУ имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что центр внимания конгресса сосредоточен на развитии основанного на доверии и общих ценностях международного диалога.

Одним из универсальных языков общения является культура, которая позволяет находить людям и целым странам общее вне зависимости от политических аспектов. Кроме того, культура позволит стимулировать нестандартные решения и прорывные технологии.

«Если раньше культура воспринималась как некий фон для прикладного применения технологий, то сегодня мы видим, что она становится равноправным „активом“ и ключевым элементом инновационной экосистемы, формирующейся на наших глазах миросистемы», — рассказала первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова.

На пленарном заседании «Три кита перезагрузки миросистемы: наука, бизнес, культура» будет обсуждаться то, каким образом синергия этих сфер может ускорить экономическое развитие и повысить самостоятельность государства в области технологий.

Также на площадке конгресса впервые заработает территория «Научи примером», где спикеры покажут, как инновационный менталитет действует в реальных проектах.

