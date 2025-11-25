В Москве состоится XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес»

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 57 0

Центр внимания мероприятия сосредоточен на развитии основанного на доверии и общих ценностях международного диалога.

Конгресс Инновационная практика: наука плюс бизнес

Фото: компания «Иннопрактика»

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве 2 декабря пройдет XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес», организованный компанией «Иннопрактика» совместно с МГУ имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что центр внимания конгресса сосредоточен на развитии основанного на доверии и общих ценностях международного диалога.

Одним из универсальных языков общения является культура, которая позволяет находить людям и целым странам общее вне зависимости от политических аспектов. Кроме того, культура позволит стимулировать нестандартные решения и прорывные технологии.

«Если раньше культура воспринималась как некий фон для прикладного применения технологий, то сегодня мы видим, что она становится равноправным „активом“ и ключевым элементом инновационной экосистемы, формирующейся на наших глазах миросистемы», — рассказала первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова.

На пленарном заседании «Три кита перезагрузки миросистемы: наука, бизнес, культура» будет обсуждаться то, каким образом синергия этих сфер может ускорить экономическое развитие и повысить самостоятельность государства в области технологий.

Также на площадке конгресса впервые заработает территория «Научи примером», где спикеры покажут, как инновационный менталитет действует в реальных проектах.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите ОДКБ в ходе госвизита в Киргизию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Фестиваль «Московские сезоны в Пекине» отметили национальной премией Китая
23:28
Газа может не хватить: подземные хранилища в ЕС заполнены менее, чем на 80%
23:11
Вся правда о витаминах группы B: кому и как их правильно принимать
22:59
Российская женская сборная по шахматам вернулась в Москву победителем чемпионата мира
22:49
Обирают до нитки: аферисты адаптировали жилищную схему обмана под транспорт
22:40
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным

Сейчас читают

Убийство родственниц Прохора Шаляпина снова будут расследовать
Месяц тишины: тайна пропажи россиянки с сыном в Турции обрастает пугающими версиями
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео