Создавали драму ради просмотров: участница «Мисс Вселенной» об изнанке конкурса

Участница «Мисс Вселенной» об изнанке конкурса: создавали драму ради просмотров

Участница конкурса «Мисс Вселенная — 2025» Аадья Шривастава заявила, что организаторы намеренно раздували конфликты и создавали драму ради интереса публики. Представительница Ирландии рассказала, что напряженность началась задолго до финала конкурса, который прошел в Таиланде 21 ноября. Об этом сообщает People.

Скандал с «Мисс Мексика»

По словам Шриваставы, участницы прибыли в Бангкок за три недели до начала мероприятия, и уже на этапе предконкурсных активностей возникли серьезные разногласия. Одним из самых громких эпизодов стала публичная перепалка между организатором конкурса Наватом Итсарагрилисом и представительницей Мексики Фатимой Бош, которая впоследствии стала победительницей.

Во время подготовки конкурса в Таиланде вице-президент публично оскорбил участницу, назвав ее тупой и болтливой, и потребовал охрану, чтобы вывести девушку из зала. Конфликт разгорелся из-за ее отсутствия на спонсорском мероприятии, вызванного разногласиями с мексиканской национальной организацией. В знак протеста несколько конкурсанток покинули помещение, а за Бош вступились действующая «Мисс Вселенная — 2024» Виктория Кьер Тейлвиг и другие участницы. Вскоре после инцидента владелец конкурса Рауль Роча объявил о санкциях против Итсарагрилиса, включая его отстранение.

Нечестное судейство

Несмотря на напряженную атмосферу, сама Шривастава называет свое участие «полезным опытом», особенно учитывая, что это был ее первый международный конкурс красоты. Она отмечает, что сильное внешнее давление сплотило девушек, многие из которых не вошли в 30 финалисток.

«Мы пришли на конкурс, и через несколько дней начался хаос. Я думаю, что это действительно сплотило всех девушек», — объяснила она.

По словам участницы, вопреки распространенным представлениям о конфликтах и вражде, между конкурсантками почти не было разборок.

«Я предполагала, что 122 девушки, проведшие вместе три недели, начнут что-то выяснять… но нас очень сильно сплотила эта история», — сказала она.

Способ набрать просмотры

Шривастава считает, что именно отсутствие межличностных конфликтов подтолкнуло организаторов к попыткам «создавать все больше и больше драмы». Она утверждает, что наблюдаемые скандалы выглядели как PR-ход.

«Я думаю, что в целом это была просто пиар-кампания. Я рассматриваю это как способ набрать просмотры, привлечь внимание СМИ — что в итоге и произошло», — сказала девушка.

Шривастава подчеркнула, что давно следит за конкурсами красоты и никогда не видела такого количества скандалов.

«Я смотрю его уже много лет и никогда не видела ничего настолько ужасного. Думаю, в этом году он показал другую сторону конкурса красоты — далеко не такую гламурную», — отметила она.

Несмотря на опыт участия, девушка сказала, что не планирует участвовать снова в «Мисс Вселенная». Но Шривастава добавила, что хотела бы участвовать в других конкурсах красоты и применить знания, которые получила от участниц со всего мира.

