«До сих пор ношу сына на руках»: Ева Лонгория о решении стать мамой в 43 года

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Ребенку актрисы уже семь лет.

Ева Лонгория — личная жизнь, дети и мужья

Фото: © РИА Новости/Асатур Есаянц

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория призналась, что впервые решила стать матерью только в 43 года и была этому искренне рада. В интервью 50-летняя актриса рассказала, что зрелость дала ей больше терпения и мудрости, чем она имела в молодости, передает People.

Актриса родила сына Сантьяго Энрике Бастона семь лет назад — 19 июня 2018 года. Его отцом стал ее супруг, бизнесмен Хосе Антонио Бастон. По словам Лонгории, до рождения ребенка она была полностью сосредоточена на карьере.

«Когда тебе за 40 и ты становишься матерью, у тебя появляется гораздо больше мудрости и терпения. Долгое время я была сосредоточена только на себе… Я была по-настоящему счастлива, что родила ребенка в более зрелом возрасте, ведь я много путешествовала и сделала все, что нужно было сделать для моей карьеры», — сказала она.

Лонгория призналась, что иногда шутит о том, как было бы идеально «иметь тело 20-летней и разум 50-летней», но в целом она спокойно относится к возрасту.

«Мы все стареем. Это происходит, и у вас нет другого выбора, кроме как принять это. Я просто хочу стареть красиво… Я до сих пор ношу на руках своего сына, а ему уже семь лет», — отметила она.

Материнство, по ее словам, сильно повлияло на подход к работе. Она называет свою семью главным приоритетом. Лонгория добавила, что муж полностью поддерживает ее карьеру и творческие планы.

«Если я соглашаюсь на что-то, что отнимает у меня время, это должно быть что-то, что мне действительно понравится, и люди, с которыми я действительно хочу работать», — сказала актриса.

В начале этого года Лонгория рассказывала, что после режиссерского дебюта с фильмом «Обжигающий горячий» в 2023 году рассматривает новые актерские проекты, но делает это осторожнее.

«Я определенно больше думаю о том, чего хочу от жизни, потому что мой сын увидит это… Я думаю о том, будет ли он чем-то гордиться или смутится», — призналась она.

