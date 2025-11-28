От Древней Греции до наших дней: история возникновения и традиции Дня Матери

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

В последнее воскресенье ноября россияне смогут поздравить тех, кто подарил им жизнь и свою любовь.

Когда в России будет День Матери в 2025 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В 2025 году День Матери отмечается 30 ноября

День Матери в России в этом году отмечается 30 ноября. Праздник имеет богатую историю, уходящую своими корнями в древние времена. Подробнее об этом рассказывает URA.RU.

История праздника

Прототипом современного Дня Матери считается культ материнства, существовавший в Древней Греции. В те времена греческие женщины вспоминали Рею, мать олимпийских богов, которая олицетворяла плодородие и заботу. Этот образ был перенесен в христианство через фигуру Девы Марии, а впоследствии стал символом почитания всех матерей.

В России первый День Матери был отмечен 1 декабря 1915 года в Петрограде, но тогда праздник не получил широкой популярности. В 1990-х годах инициатива его возрождения пришла от женских советов, и в 1993 году День Матери официально утвердили в ряде регионов, включая Башкортостан и Челябинскую область.

Президент РФ Борис Ельцин 30 января 1998 года подписал указ о праздновании Дня Матери в последнее воскресенье ноября.

Когда отмечаем в 2025 году?

В 2025 году День матери в России будет отмечаться 30 ноября.

Традиции празднования

День Матери в России обрел свои уникальные традиции. В школах и детских садах проходят утренники и концерты, где дети читают стихи, поют песни и показывают театральные постановки, посвященные мамам.

На уровне государства и муниципалитетов организуются различные мероприятия: концерты, выставки детских рисунков и поделок, посвященных матерям. Также проходят церемонии награждения многодетных женщин, которые добились успехов в воспитании детей.

Не остаются в стороне и благотворительные акции, направленные на поддержку матерей-одиночек и многодетных семей.

