Обирают до нитки: аферисты адаптировали жилищную схему обмана под транспорт

Тем временем, аферисты приспособили жилищную схему обмана под транспорт. И «обкатывают» ее на автовладельцах. У россиян начали изымать машины, купленные у якобы обманутых продавцов. Есть ли способ защититься от такого — выяснял корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Мошенникам стало мало одних квартир: хотят еще и машины. В полиции десятки тысяч заявлений от лишившихся и руля, и кошелька. Евгений Дургарян купился на выгодное предложение: скидка 20% на поддержанный автомобиль, чистая сделка и адекватный продавец. Так ему показалось

«Переживания с ее стороны не видели никакого, каких-то звонков ей не поступало. Она уверенно отвечала, что ей нужны деньги на учебу», — рассказал пострадавший Евгений Дургарян.

Покупатель отдал деньги, а продавец сама же заявила об угоне. Попала в руки мошенников и после сделки перевела все деньги им.

«Они взломали ее Госуслуги, отправили, что сейчас будет проводиться по машине автокредитование, то есть, машина пойдет под залог», — продолжил Евгений.

На такой же автокрючок попалась и Мария Морозова. Продать машину по дешевке ее вынудили мошенники. Прислали сайт для продажи. Пугали взломом Госуслуг и кредитами, которые сами же на нее и оформили.

«Дали деньги и уехали, их должны были изъять с помощью аффилиированного курьера. Я увидела, что на очередном кредите та же подпись, что и на тех бумагах, которые они присылали», — рассказала пострадавшая Мария Морозова.

Машину хозяйке вернули: пока временно, до суда. Новая комбинационная схема мошенников — стравить покупателей и продавцов, а самим испариться с нажитым.

С начала этого года количество мошеннических сделок с подержанными авто выросло аж на 40%. Страдают как покупатели, так и продавцы. Остаются и без машин, и без денег, которые утекают на подставные счета дистанционных преступников.

Это уже не волна, а самое что ни на есть цунами мошеннических автоподстав. Машины — не квартиры, их гораздо проще увести из-под носа жертвы.

«С машинами все происходит очень быстро: договор распечатали, заполнили, и все, люди разошлись», — рассказал адвокат Алексей Леонов.

Покупателя из Москвы подвела скорость. Быстро купил у пенсионерки машину, а она заявила, что продать ее вынудили мошенники. Все по той же схеме, как с бабушкиными квартирами. Была своя-не своя, обманули, подставили. Юлия Волкова так и попалась: купила квартиру у пенсионера. Это видео снято во время сделки. Через два месяца продавец потребовал жилье назад.

«Якобы наш продавец пострадал от действий мошенников и отдал им все деньги», — рассказала пострадавшая Юлия Волкова.

Охотники за квартирами и машинами обирают россиян до нитки, оставляя их без колес и квадратных метров. И что с этим делать — не знает никто. Всевозможные эксперты предлагают усилить полномочия нотариусов, а депутаты — обязать продавцов предоставлять справку о дееспособности.

«Справки о том, что человек является дееспособным — такого понятия вообще нет. Человек может быть лишен дееспособности только по решению суда», — напомнил адвокат Геннадий Кузьмин.

К предложению Госдумы ввести период охлаждения для сделок с квартирами эксперты отнеслись с прохладой. Недельная заморозка средств покупателя ничего не даст.

«Он будет также ведом в течение семи, десяти и даже больше дней. И также пойдет на сделку по мошенничеству. Поэтому, на мой взгляд, эта мера абсолютно неэффективная», — рассказал управляющий партнер адвокатского бюро Олег Матюнин.

В Росреестре предлагают возвращать квартиры так называемым жертвам мошенников только после возврата денег. Продавец должен будет внести сумму на специальный залоговый счет. Захочет оспорить — сумма вернется покупателю.

Возможно, хотя бы какие-то из этих контрмер если и не остановят, то хотя бы притормозят мошенников. Суд Благовещенска сегодня отказал пенсионерке, которая, получив деньги, потребовала назад свою квартиру. А Новороссийский — аннулировал кредит, который вынудили взять мошенники. Небольшая, но важная победа над «бабушкиной» схемой.

