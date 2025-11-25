Директор Росгвардии Золотов вручил награды раненым росгвардейцам

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Награды вручили военнослужащим и сотрудникам ведомства, которые проявили мужество и высокий профессионализм при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Фото, видео: Пресс-служба Росгвардии; 5-tv.ru

Директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим и сотрудникам ведомства, которые проявили мужество и профессионализм в ходе выполнения задач специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Отмечается, что Виктор Золотов посетил раненых росгвардейцев в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии. Во время визита он поблагодарил бойцов за профессионализм, смелость и решительность, проявленные в ходе боевых действий, и пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения к службе. Четверым росгвардейцам вручили Ордена Мужества и медаль «За отличие в охране общественного порядка».

Глава Росгвардии подчеркнул, что военнослужащие, проходящие лечение, сохраняют высокий боевой настрой и с благодарностью относятся к работе медиков. По его словам, врачи госпиталя уже помогли вернуться в строй более чем пяти тысячам бойцов Минобороны России.

В церемонии участвовали помощники директора Росгвардии Юрий Котов и Алибек Делимханов, а также руководство медицинского департамента ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что семь человек арестованы по делу о хищениях у участников СВО на Урале.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

