Семь человек арестованы по делу о хищениях у участников СВО на Урале

Кадры спецоперации на Урале. Силовики провели ее против группировки, которая грабила участников спецоперации. Они подыскивали кандидатов на службу в зоне боевых действий, заставляли подписать контракт с Минобороны и отбирали единовременную выплату.

Если же человек получал ранение или погибал, компенсации шли не родственникам, а организаторам этого криминального бизнеса. Челябинский суд арестовал семерых фигурантов. У них изъяты машины и банковские карты.

Мероприятия проводились с участием Росгвардии, добавила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

